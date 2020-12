Marino Sato avec AlphaTauri pour les tests d'Abu Dhabi

Âgé de 21 ans et vainqueur de l'Euroformula Open en 2019, Marino Sato a fait ses débuts en tant que titulaire en F2 cette année chez Trident, après six apparitions lors de la campagne précédente avec Campos. Il va goûter pour la première fois à la Formule 1 grâce à AlphaTauri, qui lui confira son AT01 lors des essais de jeunes pilotes à Abu Dhabi le 16 décembre.

La saison de F2 de Sato n'a pas vraiment été sensationnelle puisqu'en 24 épreuves, il n'a glané qu'un seul point, en terminant huitième de la Course sprint du Mugello. Au championnat il s'est donc classé au 22e rang. Il participe actuellement aux essais F2 de Bahreïn, toujours avec Trident.

Lire aussi : La FIA rejette la demande de Ferrari pour le test de Sainz

À Abu Dhabi, les écuries étant autorisées à engager deux monoplaces, Sato sera aligné aux côtés de Yuki Tsunoda, autre pensionnaire de la F2, chez Carlin, mais dont la saison aura été bien plus impressionnante (troisième au général, avec trois victoires), à tel point qu'il est désormais très fortement pressenti pour succéder à Daniil Kvyat dans le second baquet de titulaire d'AlphaTauri en 2021, aux côtés de Pierre Gasly.

"Je suis extrêmement heureux qu'AlphaTauri me donne l'occasion de piloter une F1", a déclaré Sato. "Je vais essayer de faire le plus de tours possible pour m'habituer rapidement à la voiture et en tirer le meilleur parti possible pour l'avenir, quel qu'il soit. Il est évident que prendre le volant d'une F1 est le rêve de tout pilote de course, il est certain que je vais prendre beaucoup de plaisir à Abu Dhabi !"

Quant au directeur de la structure italienne, Franz Tost, il s'est dit ravi de pouvoir accueillir Sato après ce qu'il décrit comme un "travail solide" en F2. "Nous sommes convaincus qu'il peut faire du bon travail car c'est un pilote compétent. Le plan pour le test est simple : il s'agit de lui faire faire le plus grand nombre de tours possible pour lui donner un bon ressenti d'une F1. Ce test sera très utile, tant pour nous que pour Marino, et nous ferons de notre mieux pour l'aider à comprendre comment fonctionne une écurie de F1 sous tous ses aspects."

"De plus, d'un point de vue technique, il apprendra certainement quelque chose dont il bénéficiera l'année prochaine, lorsqu'il continuera dans le championnat de F2. Je pense que c'est une très bonne préparation pour son avenir et c'est un plaisir de faire partie de son développement vers ce que nous espérons être une carrière très réussie."

Les essais de jeunes pilotes d'Abu Dhabi, normalement réservés aux concurrents qui ont disputé moins de deux GP en F1, ont été depuis quelques jours ouverts aux pilotes n'ayant pas couru en 2020, même s'ils ont une grande expérience de la discipline. Ainsi, Fernando Alonso (Renault), Sébastien Buemi (Red Bull) et Robert Kubica (Alfa Romeo) y prendront part.

Voir aussi :