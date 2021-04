Marko : Vettel aurait dû prendre une année sabbatique en 2021

La spirale infernale dans laquelle s'est engagé Sebastian Vettel lors de ses dernières années chez Ferrari est loin d'être achevée. En difficulté tout au long de la saison 2020, incapable de rivaliser avec son ancien équipier Charles Leclerc, le pilote allemand a quitté Maranello par la petite porte et a trouvé refuge chez Aston Martin en 2021.

Cependant, la même monoplace ayant offert une victoire et quatre podiums à ses pilotes l'an dernier a perdu de sa superbe, la faute à une règlementation favorisant les monoplaces à forte inclinaison vers l'avant. Interrogé par notre publication sœur en Allemagne, Formel1.de, dans une interview vidéo exclusive, Helmut Marko indique que Vettel aurait dû prendre du recul sur sa carrière le temps d'un an, dans le but de dégoter un meilleur baquet l'année suivante, en 2022.

"Je pense que [Vettel] aurait dû prendre une année sabbatique, faire le point, se demander ce qu'il veut", estime l'Autrichien. "Et puis les possibilités sont grandes en Formule 1 l'an prochain. Mais il ne l'a pas fait. Maintenant, il est au volant de l'Aston Martin qui a des difficultés, comme Mercedes puisque ce sont des voitures très similaires. Et [le GP de Bahreïn] était loin d'être une course qui aurait pu le libérer d'un poids."

Lire aussi : Vettel et Aston Martin à moins de 50% de leur potentiel

Adepte des euphémismes, le conseiller spécial de Red Bull ? Car le Grand Prix de Bahreïn de Vettel s'est plutôt apparenté à un cauchemar. En manque de roulage au volant de sa AMR21, pénalisé pour un contact avec Esteban Ocon, le quadruple Champion du monde n'a devancé son équipier Lance Stroll que lors d'une seule séance, les Essais Libres 1.

Pire encore, Vettel s'est retrouvé éliminé dès la Q1, première séance qualificative du samedi. Bien que le châssis de l'Aston Martin partage une forte ressemblance avec celui de Mercedes, le meilleur tour personnel de Vettel était 1,5 seconde plus lent que le chrono de Lewis Hamilton, vainqueur du Grand Prix. Mais d'après Marko, cet écart de performance est avant tout une question de moyens plutôt qu'une question de pilotage.

"Revenons aux essais [de pré-saison], où les deux Mercedes avaient un train arrière très instable", poursuit l'Autrichien. "Mercedes a réussi à corriger cela dans une large mesure grâce à leurs capacités. Alors qu'avec Aston Martin, pour autant que je sache, ils n'ont pas réussi à le faire. Ils finiront par avoir une meilleure tenue de route aussi, mais ce ne sera pas du niveau de Mercedes. Et pour cette seconde et demie [d'écart], elle n'est pas seulement due à Vettel, c'est à cause de la voiture en partie."

Si Aston Martin continuera de souffrir lors des premières courses, Marko assure que l'écurie britannique finira par remonter au classement avant la fin de la saison, même si cela n'aidera pas Vettel à regagner en confiance.

"[Aston Martin] a apporté un fond plat différent, nouveau, si mes informations sont exactes. Mercedes a utilisé plus ou moins la même voiture que lors des essais [de pré-saison]. Pour le moment, je pense qu'Aston Martin est déjà à la sixième ou la septième place du classement. Mais avec le moteur Mercedes et avec les moyens qui sont maintenant en leur possession, ils vont sûrement remonter. En revanche, cela ne change rien [pour Vettel]... Son accident avec Ocon est incompréhensible", conclut-il.

Propos recueillis par Christian Nimmervoll

partages