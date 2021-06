Mazepin clarifie les rumeurs sur son service militaire

Nikita Mazepin a fait cette saison ses débuts en Formule 1 avec l'écurie Haas après avoir roulé en F2. Au terme du Grand Prix d'Azerbaïdjan, le week-end dernier, le Russe a enregistré son meilleur résultat en carrière, avec la 14e position.

Au moment d'aborder l'épreuve, des rumeurs sont apparues concernant une éventuelle obligation pour Mazepin de compléter son service militaire en Russie, après des commentaires attribués à son père, Dmitry, lors d'un récent événement économique à Saint-Pétersbourg. En Russie, le service militaire couvre une période d'un an et concerne les hommes entre 18 et 27 ans, même s'il y a bien entendu des exceptions.

En réponse à une question sur ce sujet, Mazepin a indiqué être "au courant qu'il y avait quelques discussions" sur le sujet, mais a expliqué déjà suivre les cours nécessaires pour remplir ces exigences à l'Université d'État de Moscou.

"De mon côté, vous savez, la situation est très claire", a déclaré Mazepin. "J'étudie à l'université, et la façon dont cela fonctionne en Russie, [c'est qu']il y a un service militaire obligatoire, et il y a deux façons de servir, si vous êtes suffisamment en forme physiquement."

"La première option consiste à terminer l'université et à servir pendant un an. Et la deuxième option est que si vous êtes suffisamment en forme en termes de résultats physiques et d'études, vous pouvez passer à ce qu'on appelle l'armée d'élite, dont le service est complètement différent. C'est un jour par semaine, et vous apprenez à être un officier de réserve. Et ça prend trois ans, mais seulement un jour par semaine, et ça se fait essentiellement dans une classe."

"C'est ce que je fais depuis deux ans déjà. Et je vais évidemment continuer à le faire pendant une année supplémentaire pour espérer obtenir mon diplôme d'officier de réserve. Il y a cinq jours, j'ai passé mon examen final à l'université pour terminer mes quatre premières années, et je vais continuer pour obtenir une deuxième maîtrise plus tard dans les deux prochaines années."

Mazepin a étudié l'économie et les langues dans le cadre de sa maîtrise initiale, qu'il a également achevée parallèlement à ses activités de pilote en GP3 et en Formule 2 ces dernières années.

Avec Oleg Karpov et Luke Smith

