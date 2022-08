McLaren explique son écart de rythme entre qualifs et course

Charger le lecteur audio

Alors que Ferrari, son rival en milieu de peloton en 2021, se bat à nouveau pour les victoires, McLaren a fait un pas en arrière en 2022, entrant dans la pause estivale en cinquième position du championnat des constructeurs derrière Alpine. L'équipe d'Enstone, avec laquelle la structure de Woking est également impliquée, hors piste, dans le dossier Oscar Piastri, a globalement pris la mesure de son adversaire au cours des 13 premiers Grands Prix de la saison 2022.

Mais alors que McLaren peine à rester dans le rythme de la marque française et plus encore dans celui des trois meilleures équipes de F1 sur une distance de course, le pilote le mieux placé de la formation, Lando Norris, s'est particulièrement bien qualifié lors des dernières courses. Il était quatrième en Hongrie, trois dixièmes devant les deux Alpine, après une cinquième place en France et une sixième place sur la grille en Grande-Bretagne, battant à chaque fois l'une des Mercedes.

Lorsqu'il lui a été demandé pourquoi la McLaren parvenait à réaliser d'excellentes performances en qualifications pour ensuite régresser en course, Seidl a expliqué que les qualifications permettaient de masquer certains défauts de la voiture, car elle parvient à tirer le maximum des pneus Pirelli sur un tour : "Je pense qu'en général, si nous comparons notre compétitivité en qualifications à celle en course, j'imagine qu'en qualifications, les lacunes de notre voiture par rapport aux trois meilleures sont toujours présentes."

"Je dirais que c'est principalement du côté de l'appui, évidemment ; vous pouvez masquer beaucoup de choses avec l'adhérence des pneus sur un tour en qualifications. Mais ensuite, sur la distance de la course, le manque de performance ou d'appui se fait sentir au niveau des pneus. Et je pense que c'est pour cela que l'écart est plus important sur la distance de course."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

McLaren ne compte toutefois que quatre points de retard sur Alpine, en grande partie grâce aux 76 unités de Norris qui placent le jeune Britannique en septième position, soit le "meilleur des autres", au championnat pilotes. Seidl estime que les récentes améliorations apportées par McLaren ont contribué à maintenir sa structure dans la lutte pour la quatrième place, même s'il constate que Ferrari, Red Bull et Mercedes restent encore loin devant en dépit du fait de pouvoir battre, parfois, une W13 dans l'exercice du tour lancé.

"En matière de rythme de course, j'imagine que par rapport à l'Alpine par exemple, nous étions dans une bonne position [en Hongrie]", a ajouté Seidl. "Vraiment dans une meilleure position que le week-end dernier. Je pense que c'est grâce aux évolutions que nous avons apportées en France, que nous avons continué d'optimiser ici, ce qui nous a permis de faire un bon pas en avant. Il est maintenant important de persévérer, de continuer à améliorer la voiture, car quand on voit la différence de chrono qui subsiste en qualifications, il est clair qu'ils ont simplement une bien meilleure voiture."