McLaren lève le voile sur sa MCL36

McLaren ne recule jamais devant un lancement de saison prestigieux, et c'était encore le cas ce vendredi à Woking. Dans l'impressionnant McLaren Technology Centre, l'écurie a levé le voile sur ses programmes 2022 en IndyCar, en Extreme E et en eSport, mais aussi et surtout sur son nouveau bolide pour la saison à venir en Formule 1, la MCL36.

Conçue par le directeur technique James Key, cette monoplace répond évidemment à la nouvelle réglementation, qui a grandement changé le look des F1 et a réduit l'appui aérodynamique tout en faisant la part belle à l'effet de sol. La voiture conserve une livrée avec une majorité d'orange et des touches de bleu qui virent au clair, plus proches en ce sens de la livrée Gulf aperçue au Grand Prix de Monaco 2021.

Côté aéro, l'approche semble être similaire à celle de l'Aston Martin AMR22 au niveau du capot moteur et des pontons, mais la carrosserie paraît moins resserrée autour du moteur Mercedes. Cette voiture effectuera un shakedown d'ici les essais hivernaux de Barcelone, prévus du 23 au 25 février, et bénéficiera de nouvelles pièces dès le Grand Prix de Bahreïn.

"L'agressivité de la voiture, son niveau de performance, tout est relatif", analyse Andreas Seidl, directeur d'équipe. "Ce sera intéressant de voir ce que sortent les autres. Nous avons certainement pris des risques, nous ne nous sommes pas rendu la vie facile avec les options choisies pour cette année dans certains domaines où nous avons décelé du potentiel. Nous avons suivi notre propre intuition, nous n'avons pas été influencés par quoi que ce soit d'autre. Il y a vraiment des designs compliqués sur la voiture, que nous avons choisis pour de bonnes raisons, qui deviendront plus évidentes quand des photos de la voiture seront disponibles aux essais hivernaux."

La MCL36 sera pilotée par Daniel Ricciardo et Lando Norris, qui vient de signer un nouveau contrat de quatre ans, rien que ça. Le jeune Anglais restera chez McLaren jusqu'à fin 2025, après quoi il devrait être le pilote ayant disputé le plus de Grands Prix pour l'équipe britannique.

Ricciardo, quant à lui, va tenter de rebondir après une campagne 2021 compliquée, passée dans l'ombre de Norris alors qu'il découvrait sa nouvelle écurie ; il a peiné à s'adapter au comportement de la MCL35M. Seule la victoire au Grand Prix d'Italie, devant son coéquipier, était un rayon de soleil dans cette année-là. L'Australien a cependant pu contribuer à la conception de son nouveau bolide, dans lequel selon lui "il y a certainement du Daniel, mais en fin de compte, du Lando et Daniel".

"L'an dernier, je pense que Lando était mieux équipé avec la voiture, il était plus à l'aise la plupart du temps, mais vous savez, il y avait des points que je soulevais, et il disait qu'il aimerait aussi le faire, il voulait travailler sur le domaine en question. Le développement est en notre faveur à tous les deux, il va dans notre sens à tous les deux", assure Ricciardo.

Le programme des présentations F1

Date Écurie Moteur Modèle Horaire Images 4 février Haas VF-22 12h Photos 9 février Red Bull RB18 17h Photos

Vidéo 10 février

Aston Martin AMR22 15h Photos Vidéo 11 février

McLaren MCL36 20h 14 février

AlphaTauri AT03 12h 15 février

Williams FW44 14h 17 février

Ferrari F1-75 14h 18 février

Mercedes W13 ? 21 février Alpine A522 ? 27 février Alfa Romeo C42 9h