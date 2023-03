McLaren compte faire la même remontée qu'en 2009

Charger le lecteur audio

Un mauvais début de saison n'est pas forcément synonyme d'une campagne à oublier, et chez McLaren, on le sait mieux que quiconque. En 2009, après avoir remporté le titre mondial des pilotes sur le fil avec Lewis Hamilton, la légendaire écurie britannique avait mal négocié le virage de la révolution technique.

N'ayant pas décelé l'opportunité du double diffuseur comme Brawn, Toyota et Williams, avec de surcroît le handicap d'un KERS dont le poids rendait la monoplace pataude, McLaren avait passé la première moitié de saison en fond de tableau, malgré quelques incursions dans les points pour Lewis Hamilton et Heikki Kovalainen. Des évolutions majeures apportées à la mi-saison avaient toutefois propulsé McLaren aux avant-postes : avec deux victoires à son actif notamment, Hamilton est le pilote qui avait marqué le plus de points par la suite.

Quatorze ans plus tard, McLaren n'a pas atteint ses objectifs de développement aérodynamique dans la conception de la MCL60, et le premier Grand Prix a été difficile avec plusieurs problèmes techniques, même si la performance a été légèrement meilleure que prévu avec la 11e place de Lando Norris en qualifications. Le contexte est différent en cette ère de plafond budgétaire et de restrictions de tests aéro, mais le nouveau directeur d'équipe Andrea Stella veut croire à un retournement de situation similaire à 2009.

"Il y a certainement eu des cas où cela s'est produit, et évidemment, beaucoup de choses ont changé", souligne Stella, ingénieur de course de Kimi Räikkönen chez Ferrari à l'époque. "Pour nous, telle est l'ambition : nous voulons faire ce qu'a su faire McLaren en 2009, je me rappelle qu'ils ont recouvré beaucoup de performance, et en 2012 également. Si je regarde le potentiel du développement, je pense que nous avons le potentiel pour développer plus vite que la concurrence, alors espérons ajouter 2023 à cette liste."

Les McLaren sont engluées dans le peloton en ce début de saison 2023

En effet, McLaren a bon espoir de pallier rapidement son manque d'appui aérodynamique. "Quand nous disons que ça peut être résolu ou non, il faut être clair quant à ce dont nous parlons", poursuit Stella. "La principale limite que nous avons actuellement, c'est l'appui aérodynamique. Bien sûr, nous pouvons améliorer le rythme de développement de la voiture en ayant de meilleures infrastructures, en ayant plus de main d'œuvre, et c'est pourquoi nous sommes en train d'investir ainsi chez McLaren."

"Cependant, je pense qu'avec le niveau de talent déjà à notre disposition chez McLaren, nous pouvons rebondir avec un développement plus rapide que celui des autres équipes, car ce que nous voyons actuellement est une voiture qui a un vrai potentiel de développement. Certaines zones de la voiture semblent être capables de générer un bon appui, et comme je l'ai dit, elles n'étaient pas prêtes à temps pour faire partie de la spécification de présentation. Mais cette voiture va évoluer quasiment à chaque course avec des évolutions majeures à venir, les premières aux alentours de la quatrième course." À savoir le Grand Prix d'Azerbaïdjan, fin avril.

Lando Norris partage en tout cas l'optimisme de son directeur d'équipe, lorsqu'il lui est demandé s'il est possible de résoudre les problèmes de McLaren : "Je pense que oui, en grande partie. C'est une question difficile. On a clairement vu à quel point Aston a fait un grand pas en avant d'une année sur l'autre. On a clairement vu à quel point Ferrari a fait un grand pas en avant entre 2021 et 2022. Je sais que dans les deux cas, c'était dans l'intersaison, où il y a peut-être plus de potentiel pour faire un si grand changement. Mais il n'y a pas de raison que 50% ou 75% de cela ne puisse pas être fait en cours de saison. J'ai envie d'y croire."

Propos recueillis par Adam Cooper