Mercedes veut compter sur Hamilton, Russell et Ocon pour l'avenir

Parmi les trois top teams, Red Bull et Ferrari se sont assuré la présence de Max Verstappen et Charles Leclerc – tous deux déjà considérés comme faisant partie des meilleurs en F1 malgré leurs 22 ans – jusqu'en 2023 et 2024 respectivement. En parallèle, Lewis Hamilton pourrait prendre sa retraite à moyen terme, et son avenir chez Mercedes n'est pas assuré au-delà de 2020. Son coéquipier Valtteri Bottas, quant à lui, a déjà 30 ans et n'a généralement pas la réputation d'un pilote de premier plan.

Directeur de l'écurie à l'étoile, Toto Wolff ne manque pas de rappeler qu'il pourrait faire appel à George Russell – Champion GP3 et F2, et auteur d'une première saison en F1 très convaincante chez Williams – ou à Esteban Ocon, qui a déjà vu le baquet Mercedes lui échapper par deux fois ; les liens de ce dernier avec la marque allemande sont toutefois atténués en raison de son nouveau statut de pilote Renault.

"Je pense que nous avons de jeunes pilotes très enthousiasmants qui font partie de la famille Mercedes, comme George Russell, qui est un pilote junior Mercedes, à qui je prédis un avenir radieux", déclare Wolff. "Puis nous avons Esteban qui n'est pas si loin, qui est avec Renault à ce jour, mais qui est un cousin de la famille Mercedes."

"Si l'on regarde Max [Verstappen] et Charles [Leclerc], ces gars-là s'efforceront toujours d'être dans les voitures les plus rapides, et les contrats sont des contrats ; parfois, c'est le détail qui importe, et non la durée du contrat qui est mise en avant. Par conséquent, il est de notre devoir de fournir et produire la voiture la plus rapide – alors nous ne manquerons pas de talents motivés à piloter ces voitures."

Wolff est convaincu que Hamilton, malgré les rumeurs d'un départ chez Ferrari, envisage son avenir chez Mercedes ; l'Autrichien explique que si les négociations sont au point mort, c'est simplement car il laisse son pilote star profiter de ses vacances.

"Nous souhaiterions avoir l'homme le plus rapide dans la voiture, et je sais que Lewis veut être dans la voiture la plus rapide ; par conséquent, ça coule de source pour tout le monde", estime Wolff. "Mais vous savez, nous voyageons dans le monde entier pendant près de dix mois par an. Nous avons du stress toutes les deux semaines. Et ce que nous faisons l'hiver, c'est nous laisser mutuellement la paix. La dernière conversation que j'ai eue avec lui, c'était le soir avant notre fête de Noël. Nous avons bien discuté et avons décidé de poursuivre cette discussion ou d'en commencer une autre à son retour des États-Unis, une fois notre saison véritablement lancée."

"J'ai une grande confiance en la capacité de l'équipe à attirer les meilleurs pilotes. Lewis a prouvé être le meilleur pilote actuel avec ses six titres. Et à moyen et long terme, j'espère que nous pourrons continuer à fournir le matériel nécessaire au meilleur pilote et à l'attirer chez nous."

