Mercedes n'ira pas "à la pêche" pour attirer des pilotes

La 'silly season', la saison des transferts en vue de 2021, s'est ouverte ce week-end à Abu Dhabi autour des spéculations dans les médias italiens suggérant que le PDG de Ferrari, John Elkann, avait déjà établi des contacts avec Lewis Hamilton. Dans une réponse à ce sujet, Toto Wolff a assuré que son équipe Mercedes n'avait "aucun problème" avec le fait que le Britannique ait discuté avec Ferrari, et a expliqué qu'il était important que des discussions futures soient abordées avec une totale transparence.

Si Hamilton devait quitter son équipe, Max Verstappen serait le favori pour le remplacer, si toutefois le Néerlandais estimait que Mercedes lui offre une meilleure chance d'avenir. Mais en dépit de liens avec le pilote Red Bull dans le passé, Wolff assure que Mercedes ne cherchera pas à viser d'autres pilotes tant que l'avenir de Hamilton ne sera pas décidé, d'une manière ou d'une autre.

"Je pense que les valeurs primordiales au sein de l'équipe sont la loyauté et l'intégrité", a déclaré Wolff. "Comprendre la position et les objectifs de Lewis sera la clé pour toute décision que nous prendrons. Donc nous ne nous embarquerons pas dans une partie de pêche avec des pilotes potentiels avant d'avoir une discussion avec Lewis. Et ça n'a pas encore eu lieu car nous voulions boucler la saison, et nous verrons ensuite ce qu'il en est. Et puisque nous avons une telle relation, nous voulons qu'il y ait de la satisfaction des deux côtés."

Bien qu'il y ait un risque que Mercedes n'ait que peu d'options si Hamilton s'en va et si d'autres pilotes s'engagent ailleurs, Wolff assure qu'il n'a pas l'impression de devoir se presser pour régler les choses : "Je ne pense pas que ça soit un problème de ne pas rapidement tirer de conclusions. Je sais que nous voulons avoir le duo de pilotes le plus solide possible en 2021, et il y a encore une année complète avant. Je pense que la saison des transferts va commencer rapidement et les conversations vont rapidement débuter. Et ce n'est pas important que nous connaissions notre line-up en avril, en juillet ou en octobre."