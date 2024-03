La petite modification de Ferrari qui l'a aidé à renverser Red Bull

Lors du Grand Prix d'Australie, Ferrari a introduit une solution nouvelle mais simpliste, avec une ailette installée sur les deux côtés du morceau de carrosserie recouvrant l'échappement, sur lequel siège le montant de l'aileron arrière de la SF-24.

Il est intéressant de constater qu'aucune équipe n'avait encore placé d'ailettes à cet endroit, bien que cela soit clairement autorisé par le règlement. D'autant plus que les designers ont un penchant pour placer des pièces partout où cela est possible, le T-wing de la saison 2017 étant l'exemple récent le plus marquant.

Bien que ce soit la première fois que nous voyons un appendice à cet endroit, il est probable que d'autres équipes l'ajouteront à leur arsenal au cours de la saison, ces ailettes devant permettre de réutiliser une partie de la chaleur rejetée par la sortie du capot moteur et d'améliorer l'écoulement de l'air en aval vers le beam wing.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari a notamment opté pour une configuration de beam wing à un seul élément pour les qualifications et la course à Melbourne, alors que la Scuderia avait initialement préparé la SF-24 avec une configuration à deux éléments. L'équipe italienne a clairement estimé que cette configuration à plus faible appui correspondait mieux aux exigences de l'Albert Park, après avoir testé l'autre solution lors des essais libres du vendredi.

L'aileron arrière est resté dans la même configuration qu'au cours des deux premiers Grands Prix, celle à plus faible appui, emmenée en Arabie saoudite, n'ayant toujours pas été utilisée.

Détails de l'aileron avant de l'Aston Martin AMR24 Photo de: Giorgio Piola

Aston Martin a introduit une nouvelle configuration de l'aileron avant en Australie, avec une répartition de la torsion des deux volets supérieurs altérée dans le sens de l'envergure, afin d'améliorer les performances de l'aileron et donc de la voiture dans son ensemble.

En conséquence de la modification du profil des volets, l'équipe a également supprimé l'un des supports métalliques situés au centre du plus bas de ces deux volets.

L'aileron avant de la Kick Sauber C44 Photo de: Giorgio Piola

Stake F1 a également présenté un nouvel aileron avant en Australie, bien qu'il s'agisse plutôt d'une révision en profondeur puisque l'écurie est passée au volet semi-détaché à la jonction de la plaque d'extrémité, vu chez Mercedes depuis le début de l'ère règlementaire.

L'objectif de ce design est d'augmenter la quantité d'outwash généré par la section extérieure de l'aileron tout en conservant la capacité de générer l'appui nécessaire sur l'aileron avant. Cela signifie que Stake a créé une section de volet détaché pour les deux éléments supérieurs et les a également orientés vers l'extérieur avec un remodelage de la plaque d'extrémité. La forme des volets a également été modifiée sur toute leur portée.

Comme d'autres équipes qui ont opté pour cette solution, Stake a également accroché deux ailettes à la plaque d'extrémité, au-dessus des volets semi-détachés, qui non seulement ont leur propre vorticité mais travaillent également en conjonction avec les vortex créés par d'autres surfaces dans cette région.

Malheureusement pour Zhou Guanyu, la casse de son aileron avant lors des qualifications l'a contraint à prendre le départ de la course depuis la voie des stands car l'équipe ne disposait pas de pièces de rechange pour cette nouvelle configuration.

Le train avant de la Red Bull Racing RB20 Photo de: Giorgio Piola

Red Bull n'avait pas de nouveaux composants pour le Grand Prix d'Australie, mais cela ne signifie pas que le travail ne se poursuit pas pour autant. En EL1, l'écurie a équipé la voiture de Max Verstappen de caméras supplémentaires et a placé des marqueurs sur le déflecteur supérieur des roues avant afin d'étudier sa flexion. Trois caméras ont été ajoutées à la RB20, afin que l'équipe puisse capturer les images souhaitées, sur chaque ponton et sur l'arête du nez (flèches rouges).

Des autocollants circulaires ont été ajoutés à la partie inférieure du déflecteur afin de fournir des points de référence clairs lors de l'examen des images. D'autres ont été ajoutés au déflecteur, dans la partie supérieure, au moyen d'extensions afin d'améliorer la visée des caméras (flèches bleues).

Comparaison des ailerons arrière de la VCARB 01 Photo de: Uncredited

En trois courses disputées cette saison, nous avons vu autant de configurations d'ailerons arrière apparaître sur la VCARB 01. Seule équipe à adopter cette approche, il est clair qu'elle cherche à adapter sa voiture aux exigences spécifiques de chaque circuit.

L'ADN général de l'aileron reste le même quel que soit le niveau d'appui requis, avec un plan principal en forme de cuillère et des extrémités semi-détachées. Cependant, des modifications subtiles sont apportées à chaque spécification afin d'atteindre le niveau d'appui et de traînée souhaité, que ce soit au niveau de la corde du plan principal ou des volets supérieurs, de la forme du plan principal ou de la géométrie du bord de fuite des volets supérieurs et des extrémités.

L'aileron utilisé en Australie était à nouveau associé à un beam wing à un seul élément pour aider à réduire l'appui de l'ensemble, l'équipe ayant utilisé une solution traditionnelle à deux éléments à Bahreïn. Le design général des éléments de l'aileron arrière était plus orienté vers l'aileron utilisé à Bahreïn, le plan principal en forme de cuillère et plus aplati ayant été abandonné, de même que l'encoche en forme de V dans l'axe du volet supérieur, que l'on avait vue en Arabie Saoudite.