Norris apprend déjà de Ricciardo dans le simulateur McLaren

Après deux années aux côtés de Carlos Sainz, Lando Norris accueille chez McLaren un nouvel équipier en la personne de Daniel Ricciardo, vainqueur de sept Grands Prix en carrière, en provenance de Renault. L'Australien a rejoint l'écurie pour trois ans et devrait apporter son expérience à une structure qui redresse la barre de façon continue depuis 2018.

Et pour Norris, même si les domaines dans lesquels il devra se mettre à niveau seront plus clairs à partir du moment où la saison aura démarré, l'arrivée de Ricciardo a déjà apporté quelques indications, notamment grâce au travail dans le simulateur de l'écurie. "Il est difficile pour moi de savoir pour le moment, je dois attendre le moment où nous serons en piste et ferons notre premier shakedown", expliquait-il peu avant le roulage de ce mardi à Silverstone.

"Je vais déjà pouvoir tirer des choses en faisant juste quelques tours pour apprendre de lui, de ses retours. Il y a des choses que j'ai pu tirer avec le simulateur. En ce qui concerne la façon et le moment où il va me pousser dans mes retranchements, il est difficile de le savoir avant les essais de pré-saison et la première course, car c'est le moment où les choses prennent un petit peu vie et que les gens montrent vraiment de quoi ils sont capables."

"Je n'ai pas de réponse exacte à cette question pour l'instant, mais je suis sûr qu'il me poussera dans tous les domaines et avec un peu de chance, je le pousserai aussi. C'est le but."

Ricciardo sera le pilote le plus expérimenté chez McLaren depuis Fernando Alonso, qui a quitté l'écurie fin 2018. Malgré tout, il estime qu'il pourra beaucoup apprendre de son jeune équipier, en particulier sur la manière de travailler à Woking. "Je suis assurément le plus expérimenté en termes de F1, c'est ma 11ème saison", a-t-il déclaré.

"Mais en fait, en ce qui concerne McLaren, Lando a plus d'expérience. Donc, il y a certainement des choses que je peux apprendre de lui, en particulier au sein de l'équipe elle-même et dans le cadre de l'intégration à la famille McLaren. Chaque fois que vous avez un nouveau coéquipier, c'est une véritable opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit l'éthique du travail, ou une technique de pilotage, ou les deux. Je suis donc toujours assez ouvert d'esprit."

"Je sais que chaque pilote a confiance en lui et en ses capacités, je suis très confiant en tant qu'individu, mais je suis aussi ouvert d'esprit. S'il y a quelque chose que je peux tirer de Lando, et l'utiliser pour m'améliorer, alors, évidemment, je cherche à apprendre autant que je peux."