Norris : Le sort d'Albon montre que la F1 est "un monde cruel"

Si Lando Norris et Alexander Albon ont près de quatre ans d'écart, ils ont fait leurs débuts en Formule 1 simultanément en 2019, après s'être disputé un titre de Formule 2 qui était revenu à leur compatriote George Russell. La nouvelle génération de pilotes britanniques, avec des Jack Aitken, Callum Ilott et autres Dan Ticktum également, a grandi ensemble depuis le karting, jusqu'à tutoyer la catégorie reine du sport automobile.

Tandis que Lando Norris a conforté sa position chez McLaren grâce à ses performances depuis ses débuts, Alexander Albon n'a pas réussi à faire fructifier sa promotion quelque peu prématurée chez Red Bull Racing et, après une saison 2020 difficile, a été remplacé à Milton Keynes par Sergio Pérez, devant se contenter d'un poste de pilote de réserve pour 2021. Norris déplore de voir l'Anglo-Thaïlandais, vice-champion de GP3 et troisième de F2 auparavant, sur la touche.

"Alex et moi sommes bons amis, nous nous entendons très bien et discutons bien", commente le pilote McLaren. "Je ne lui ai pas vraiment trop parlé de ce qui se passe ou des choses comme ça. J'imagine que je suis un peu désolé pour lui, car je sais qu'il est un très bon pilote, et c'est dur."

"Cela montre juste à quel point la F1 est dure. On peut être un pilote extrêmement bon et battre quasiment tous ceux contre qui on a couru dans toutes les catégories, mais on arrive en Formule 1 et ça devient encore plus compétitif. C'est parfois un monde cruel, et ça peut s'arrêter presque aussi vite que ça a commencé."

"J'ai beaucoup d'estime pour Alex en tant que pilote et j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est dommage qu'il ait perdu son volant. Mais je suis sûr qu'il va se battre pour le récupérer et essayer de revenir en Formule 1 à l'avenir."

Albon, pour sa part, va donc occuper le rôle de pilote de réserve Red Bull et AlphaTauri en parallèle d'une campagne partielle en DTM, tout en menant du travail de développement à Milton Keynes. "Nous allons continuer de travailler avec Alex pour le faire progresser, hors-ligne (sic)", déclarait Christian Horner, directeur d'équipe, à Motorsport.com il y a quelques jours. "Il demeure partie intégrante de l'équipe – il pilote sur le simulateur à l'heure où nous nous parlons."

Propos recueillis par Luke Smith et Alex Kalinauckas