Norris : "Un ou deux tours de plus et je pense que je l'aurais eu"

Après sa victoire face à Max Verstappen il y a deux semaines à Miami, Lando Norris était proche de récidiver ce week-end à Imola. Deuxième sur la grille de départ, le pilote McLaren a dans un premier temps vu le Néerlandais s'échapper, pointant à sept secondes à la mi-course. Mais à 15 tours du drapeau à damier, Norris a haussé son rythme, prenant une demi-seconde sur chaque tour à Verstappen et revenant à moins d'une seconde dans les derniers tours. Cependant, les 63 boucles n'auront pas suffi pour Norris, échouant à sept dixièmes derrière le triple Champion du monde.

"Ça me fait mal de le dire, mais un ou deux tours de plus et je pense que je l'aurais eu", estime Lando Norris. "C'est dommage. Je me suis battu jusqu'au dernier tour, mais j'ai perdu un peu trop de terrain par rapport à Max au début. Il était bien meilleur dans le premier relais mais dans le deuxième relais, nous étions plus forts. La première moitié a été difficile et la seconde bien meilleure, et un ou deux tours de plus auraient été magnifiques, mais pas aujourd'hui."

Au coude-à-coude avec Ferrari depuis le début de la saison puis victorieux à Miami, Lando Norris et McLaren estiment qu'ils se battent désormais dans la même catégorie que Red Bull, visant la victoire pour les prochaines manches de la saison.

"Je pense que nous sommes à un point où nous pouvons dire que nous sommes dans la même position que Ferrari et Red Bull", avance le Britannique. "C'est ce à quoi nous devons nous habituer. Mais l'équipe fait du très bon travail, comme d'habitude. Vous savez, on se concentre sur les mêmes choses, c'est juste qu'on se bat pour la première ou la deuxième place maintenant. C'est toujours une surprise de dire que c'est frustrant de ne pas gagner. Mais après le week-end dernier et les évolutions que nous avons apportées, c'est ce à quoi nous devions nous attendre."

Verstappen en difficulté mais victorieux

Verstappen a été poussé dans ses retranchements à Imola. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pourtant très à l'aise sur son premier relais en pneus mediums, Max Verstappen s'est retrouvé en difficulté en deuxième partie de Grand Prix, alors équipé de pneus durs. Le Néerlandais souffrait et glissait avec son train de pneus et était également sous la menace d'une pénalité après avoir dépassé les limites de piste à plusieurs reprises.

"Pendant toute la course, j'ai dû attaquer à fond pour essayer de creuser l'écart, et je pense qu'avec les pneus mediums, nous étions assez forts", indique-t-il. "Avec les pneus durs, qui sont un peu plus difficiles à gérer, et surtout dans les 10-15 derniers tours, je n'avais plus d'adhérence et je glissais beaucoup. J'ai vu Lando se rapprocher, alors j'ai fait les 10 derniers tours à fond, mais c'est très difficile quand les pneus ne fonctionnent plus et que vous devez rouler à fond. Je ne pouvais pas me permettre de faire trop d'erreurs. Heureusement, nous n'en avons pas fait et je suis très heureux de gagner ici aujourd'hui."

Le week-end n'avait pas très bien débuté pour le pilote Red Bull, auteur de plusieurs sorties de piste et absent des premières places lors des trois séances d'essais libres. Cependant, des solutions ont été trouvées sur la monoplace durant le week-end, permettant au Néerlandais de signer une nouvelle pole position et de faire résonner son hymne national sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

"Nous avons changé beaucoup de choses sur la voiture", poursuit-il. "Bien sûr, nous n'avions pas beaucoup d'informations avant la course, c'est peut-être pour cela que les pneus durs ont été un peu plus difficiles pour nous, mais je pense qu'entre le début du week-end et aujourd'hui, nous pouvons être incroyablement satisfaits d'une pole et d'une victoire, alors je vais prendre ça."

Avec Filip Cleeren