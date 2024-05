Course - Verstappen résiste à la charge de Norris à Imola !

Au lendemain d'une pole position décrochée de justesse et au forceps, Max Verstappen s'élançait en tête du GP d'Émilie-Romagne avec comme première interrogation le premier virage. Car avec Lando Norris et les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz à ses trousses, ce premier temps fort était plus capital que jamais sur un tracé où dépasser n'est pas une sinécure.

Par une météo finalement clémente, avec 25°C dans l'air et des risques d'averse écartés, les choix de pneus et la stratégie posaient aussi question. L'intégralité du top 10 a opté pour les enveloppes mediums et au-delà, Sergio Pérez, Zhou Guanyu et Logan Sargeant ont choisi les durs, Pierre Gasly et Fernando Alonso les tendres.

À l'extinction des feux, Norris a pris une belle impulsion mais Verstappen n'a pas flanché et a basculé en tête, emmenant derrière lui un peloton remarquablement sage et avec très peu de changements de position. Le leader a ensuite pris tout juste une seconde d'avance, ne permettant pas à son plus proche poursuivant d'activer le DRS.

VIDÉO - Le départ du GP d'Émilie-Romagne

Parmi les premiers (avec Valtteri Bottas et Pierre Gasly) à s'arrêter avant la fin des 10 premiers tours, Alexander Albon a chaussé les pneus durs mais une roue de la Williams a été mal serrée, le contraignant à rentrer au ralenti pour remédier au problème, et à être plus tard lourdement sanctionné d'un stop-and-go par les commissaires. Pendant ce temps, Oscar Piastri a exercé une forte pression sur Sainz pour la quatrième place, sans trouver l'ouverture.

Au terme des 15 premiers tours, Verstappen avait porté son avance sur Piastri à près de 5 secondes. En revanche, englué dans le peloton, Sergio Pérez s'est compliqué la tâche avec un passage dans le bac à gravier à Rivazza. Pendant que le leader a commencé à commettre quelques largesses tout en continuant à creuser l'écart, entraînant la présentation d'un drapeau noir et blanc pour non-respect des limites de piste, Norris s'est arrêté au 23e tour pour chausser les pneus durs, imité un tour plus tard par Piastri.

Le jeu de patience de Norris

Verstappen a observé son arrêt au 25e tour pour passer aux pneus durs, laissant temporairement en tête les deux Ferrari, Leclerc devant Sainz, avant que le Monégasque ne plonge à son tour dans les stands. Après cette salve d'arrêts, la Red Bull de nouveau en tête comptait à mi-course 6 secondes d'avance sur Norris et 10 sur le duo composé de Leclerc et Piastri, Sainz ayant payé le prix de son arrêt plus tardif.

Lando Norris a excellé dans la gestion de ses pneus en course. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

La deuxième partie de course a donné lieu, aux avant-postes, à une grosse gestion des gommes compte tenu d'une usure plus prononcée que prévu. Les écarts sont longtemps resté stables, avant que Leclerc ne fournisse un gros effort pour revenir sur les talons de la deuxième place occupée par Norris. Hors piste à la Variante Alta, le Monégasque a toutefois frôlé la correctionnelle à 15 tours de l'arrivée.

La tendance s'est ensuite inversée, Norris faisant fructifier ce que lui avait expliqué son ingénieur de course quant à l'excellente tenue des gommes dures sur la McLaren. Au point de voir l'anglais réduire petit à petit l'écart avec Verstappen, celui-ci tombant sous les 5 secondes à 12 boucles du drapeau à damier alors que le leader s'est plaint de pneus ne fonctionnant plus correctement sur la RB20.

Alors que Mercedes a fait basculer George Russell sur une stratégie à deux arrêts et qu'Alex Albon a finalement abandonné, Norris n'a eu de cesse de réduire l'écart avec Verstappen à vitesse grand V, le faisant tomber à 1"6 alors qu'il ne restait plus que 5 tours. Incité à attaquer par son écurie, l'Anglais a clairement tout tenté en prenant parfois de très gros risques. En vain, il a échoué à seulement 7 dixièmes du vainqueur Verstappen !

Loin derrière le duo, Leclerc a pris la troisième place et devance Piastri, Sainz, Hamilton, Russell, pérez, Stroll et Tsunoda. Les deux Alpine terminent hors des points, Ocon 14e et Gasly 16e.

