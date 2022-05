Ocon déçu que sa stratégie n'ait pas payé en Q3

Charger le lecteur audio

Esteban Ocon est en forme en cette saison 2022 de Formule 1 et l'a confirmé avec des performances convaincantes lors des qualifications du Grand Prix de Monaco, notamment une quatrième place en Q1 et une sixième en Q2… mais la dernière phase de la séance, la plus importante, ne lui a pas été favorable.

En effet, Ocon n'a signé que le dixième chrono en Q3, à 1,7 seconde de la pole position. Il s'avère que le Français a réalisé ce temps en pneus usés, avant que sa tentative en gommes neuves ne soit définitivement interrompue par l'accident de Sergio Pérez en fin de séance, d'où une certaine déception.

"À Monaco, il n'est pas facile de faire des qualifications parfaites", commente Ocon. "Au final, elles ne l'étaient pas. Mais nous sommes satisfaits d'avoir autant amélioré la voiture, des premiers essais libres aux qualifications, car nous n'avions pas de rythme et nous ne nous sentions pas à l'aise. La voiture était très instable lors de la première séance d'essais libres, et en qualifications, nous sommes parvenus à obtenir quelque chose de très compétitif. C'était bien."

"Mais c'est dommage que j'aie fait mon premier tour [de Q3] en pneus usés car j'aurais pu faire sixième ou septième. J'étais donc sur un très bon tour, tout s'assemblait. Mais c'est la course. C'est Monaco. Espérons qu'il pleuve [dimanche] et que cela apporte un peu de spectacle pour tout le monde."

Le travail d'Alpine pour exploiter le potentiel de l'A522 a ainsi porté ses fruits, car Ocon était nettement en retrait par rapport à son coéquipier Fernando Alonso lors des séances d'essais libres. "Nous avons tout changé : tous les réglages que nous pouvions modifier, nous les avons modifiés. Ça marchait relativement bien pour Fernando dès le début du week-end. Nous avons donc quelques choses à analyser pour bien les faire la prochaine fois", conclut le Normand, qui va tenter de poursuivre sa belle série en cours : neuf des dix derniers Grands Prix dans les points. La pluie initialement annoncée a toutefois finalement peu de chances de se matérialiser.

Propos recueillis par Adam Cooper