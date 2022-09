Ocon : "Un pilote content en finissant 9e n'est pas un pilote"

Charger le lecteur audio

Bien que parti hors du top 10 sur la grille de départ, Esteban Ocon ne visait rien d'autre qu'une nouvelle entrée dans les points lors du Grand Prix des Pays-Bas. Une mission accomplie avec une neuvième place à l'arrivée, synonyme de 12e top 10 en 15 courses disputées cette saison pour le Français. Et si Alpine, qui a vu Fernando Alonso terminer à une brillante sixième place, continue de creuser l'écart face à McLaren pour la quatrième place du championnat, Esteban Ocon quitte Zandvoort avec une forte part de déception.

Le départ a pourtant été idéal pour le Normand, qui a tout de suite intégré la zone des points, mais il déplore une stratégie trop attentiste qui l'a notamment fait passer derrière son coéquipier. De quoi nourrir un sentiment d'inachevé.

"Il y avait plus de choses possibles à faire aujourd'hui, on aurait pu marquer plus de points", regrette-t-il au micro de Canal+. "C'est sûr que c'est solide de marquer des points avec les deux voitures aujourd'hui, mais au global on n'a pas fait une bonne stratégie. On s'est arrêté trop tard, on a laissé du temps passer sur les voitures de devant, et c'est ce qui nous coûte quelques places au final. C'était bien de remonter quelques places après une journée difficile hier, avec un peu un manque de vitesse, et c'est ce qu'il faudra qu'on travaille pour la prochaine fois. Mais voilà, ce n'est pas une course fantastique aujourd'hui."

Et le pilote tricolore de rappeler qu'une neuvième place est bien loin de lui apporter satisfaction : "L'ambition de finir neuvième... si un pilote est content en finissant neuvième, je crois que ce n'est pas un pilote. Il faut que l'on fasse clairement mieux."

Toujours aussi régulier cette saison, Esteban Ocon se maintient à la huitième place du championnat mais voit également revenir son coéquipier Fernando Alonso dans la lutte interne qui les oppose. Alors, le Normand fonde des espoirs sur le week-end prochain à Monza, sur un tracé à haute vitesse qui pourrait convenir à l'Alpine A522.

"On avait une grosse vitesse [à Spa] avec une voiture assez similaire à ce qu'elle sera à Monza, donc c'est sûr que ce sera intéressant", prévient-il. "Forcément j'ai hâte d'y être, c'est un pays qui me tient à cœur, j'adore rouler à Monza."