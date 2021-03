Ocon : Vettel est "venu s'excuser après la course"

La première course d'Alpine en F1 n'a pas été des plus simples. Si Fernando Alonso a dû abandonner, Esteban Ocon a de son côté franchi la ligne d'arrivée, mais à une lointaine 13e place, à un tour des leaders.

Le pilote français a au moins eu de quoi s'amuser avec une épreuve animée : "Apparemment j'ai entendu dire qu'on n'a pas montré pas mal de dépassements qu'on a fait", a-t-il déclaré après la course à Canal+. "Je n'ai fait que de me battre pendant cette course. C'était vraiment sympa. C'est une course où j'ai vraiment eu le smile, parce que on a fait un gros fight avec [Yuki] Tsunoda pendant la moitié de la course, avec [Antonio] Giovinazzi aussi."

L'image marquante de la course du Normand est toutefois celle d'un accrochage, avec Sebastian Vettel au virage 1, en lutte pour la 12e place. L'incident est étonnant car, alors qu'Ocon était passé aisément au DRS en utilisant la trajectoire normale et n'en avait pas bougé, l'Aston Martin s'est rabattue derrière lui, a bloqué ses roues et l'a percuté, envoyant les deux voitures en tête-à-queue. "Avec Seb, il est venu s'excuser après la course mais ça ne s'est pas bien fini", a regretté Ocon.

Du côté de l'Allemand, qui s'est sur le coup plaint d'un mouvement de la part du Français, chose qui n'est pas apparue sur les ralentis TV, on expliquait pourtant, devant les médias : "Oui, je pensais qu'il resterait à droite et ensuite, quand il est revenu sur la gauche, il était juste devant moi et j'ai bloqué les roues, donc c'était probablement de ma faute. J'ai parlé avec lui directement et je pense que nous sommes d'accord qu'il n'y a pas grand-chose à discuter."

S'exprimant ensuite sur la performance de son écurie plus globalement, toujours pour Canal+, Ocon a tenu à appuyer sur le positif même s'il a conscience qu'il reste encore du travail face à la concurrence : "Avant ça on est remonté. Forcément, la qualif d'hier nous pénalise. En partant 16e on allait finir 12e ou 11e, à la porte des points. C'était le max qu'on pouvait faire aujourd'hui malheureusement. Notre rythme était plutôt bon, donc c'est vraiment la qualif qui nous pénalise aujourd'hui."

"Je trouve pas mal de positif, plutôt satisfait de la course même si on est en dehors des points. Il y a plein de choses encore qu'on a à travailler. Quand on voit l'AlphaTauri, la vitesse à laquelle elle peut prendre certaines courbes, les trajectoires, c'est assez impressionnant de derrière. Donc oui, il y a encore des choses à travailler et à faire progresser cette année."