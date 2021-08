Sergio Pérez toujours pas lassé par la franchise de Helmut Marko

La première saison de Sergio Pérez au sein de l'écurie Red Bull Racing n'est pas de tout repos. Si, à la trêve, le Mexicain a remporté une course, il a également alterné le bon et le moins bon, même s'il a en quelques occasions été fondamental dans les succès de son équipier Max Verstappen, qui joue le titre face à Lewis Hamilton.

Le Mexicain, interrogé sur la façon de gérer les pilotes d'Helmut Marko, qui ne prend généralement pas la peine de mâcher ses mots quand il s'agit d'émettre un jugement sur ses ouailles, avait en début de saison expliqué qu'il était assez fan de cette manière de procéder. Après une moitié de campagne dans la ligne de mire de l'Autrichien, Pérez assure n'être toujours pas lassé.

Ainsi, quand Motorsport.com lui a demandé si Marko avait déjà été très dur envers lui, Pérez a répondu : "Quand il doit l'être. Quand je connais une mauvaise course, il va juste me le dire, et il va toujours dire exactement ce qu'il pense. C'est quelque chose de bien, je crois, pour quelqu'un avec mon expérience, avec ma carrière en Formule 1. C'est bien d'avoir quelqu'un qui vous dit franchement ce qu'il pense, et où vous en êtes."

Toutefois, le vainqueur du GP d'Azerbaïdjan 2021 insiste sur le soutien qu'il a reçu au sein de l'écurie Red Bull depuis son arrivée et assure que personne ne rechigne à lui dire s'il est possible de faire mieux que ce qu'il a montré lors des 11 premiers Grands Prix. "Ils ont évidemment toutes les informations et toutes les données week-end après week-end. Ils savent exactement à quel niveau se situe le chrono du pilote."

"Avec Red Bull, il n'y a aucune retenue. Ils sont donc assez transparents avec moi et avec les médias, ce qui est bien. Mais la chose la plus importante est que je suis heureux et satisfait quand je rentre chez moi, week-end après week-end. C'est pour moi la chose la plus importante, vous savez. Je suis un pilote très affamé et il faut que je puisse me regarder en face."

Pérez explique qu'il a également construit une bonne relation avec Max Verstappen, car les deux hommes travaillent ensemble pour tenter de renverser Mercedes. Toutefois, il avoue qu'il est difficile de s'appuyer sur Verstappen pour obtenir des conseils susceptibles de l'aider, car les deux pilotes ont des styles de pilotage très différents.

"J'ai une bonne relation avec lui sur la piste et en dehors, donc nous sommes en mesure de partager nos points de vue régulièrement. Évidemment, par rapport aux problèmes que je rencontre, ce n'est probablement pas son cas, nous pilotons différemment. C'est difficile à cet égard, mais nous faisons avancer l'équipe ensemble, donc c'est bien."