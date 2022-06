Pérez dans le mur : "J'ai déçu mon équipe aujourd'hui"

Charger le lecteur audio

Avec la garantie que Charles Leclerc allait s'élancer du fond de grille en raison de nouveaux éléments moteur au-delà du quota autorisé, Red Bull Racing avait une occasion en or de capitaliser sur les malheurs du Monégasque ce samedi à Montréal. Max Verstappen l'a fait à la perfection, mais pas Sergio Pérez.

En grande difficulté en Q1, si bien qu'il ne s'est qualifié pour la phase suivante qu'avec le 13e chrono, Pérez est ensuite sorti de la piste après avoir chaussé les pneus intermédiaires au début de la Q2. Roue avant droite bloquée, il a tiré tout droit dans les Tecpro du virage 3 ; impossible de repartir.

Conscient d'avoir "commis une erreur", Pérez a présenté ses excuses à ses collègues : "Oui, c'est très frustrant. C'est une mauvaise journée pour moi. J'ai déçu mon équipe et je suis vraiment désolé."

"C'est simplement une erreur de ma part. J'ai foiré. J'aurais juste dû attendre et être un peu plus prudent à ce moment-là. J'essayais de mettre les pneus en température, et malheureusement, j'ai dépassé la limite", a-t-il expliqué sur F1 TV, ajoutant sur Sky Sports F1 : "J'étais en difficulté avec les freins, je crois qu'ils étaient plutôt froids. J'ai fait un blocage de roue au virage 10 dans le tour précédent, j'ai fait un plat. Cela explique probablement le fait que j'avais du mal, et en arrivant au virage 3, je suis devenu passager dès que j'ai touché les freins." Il a précisé : "J'ai pu passer la marche arrière mais l'aileron arrière s'est coincé sous les Tecpro."

Il va désormais s'agir de rebondir en course, sur un Circuit Gilles Villeneuve où Pérez n'a pas eu beaucoup de réussite depuis son podium pour sa toute première course sur cette piste en 2012. Le mot d'ordre ? "Limiter la casse", comme il l'a dit à de nombreuses reprises, en marquant "de gros points".

Propos recueillis par Adam Cooper

