Pérez pénalisé pour avoir coupé la piste en qualifications

Charger le lecteur audio

Le quatrième temps décroché par Sergio Pérez aux qualifications du Grand Prix d'Autriche n'existe plus. Le pilote Red Bull a été épinglé par la direction de course pour ne pas avoir respecté les limites de la piste du Red Bull Ring. Ces limites étaient scrutées de très près par les commissaires ce vendredi, en particulier dans le dernier secteur, et de nombreux chronos ont été promptement annulés.

Ce fut notamment le cas de Pérez en Q2, alors que le Mexicain était dans la zone rouge et tentait de rejoindre le top 10. Il y est parvenu dans sa dernière tentative en franchissant la ligne blanche, définissant les limites, au virage 8. En revanche, ce n'est qu'en Q3 que l'on a appris que Pérez faisait l'objet d'une enquête.

Convoqué par les commissaires FIA après la séance qualificative, Pérez a été reconnu coupable. Ce tour a donc été annulé, comme le veut la réglementation. Et puisque le Mexicain s'est hissé en Q3 grâce à ce tour illégal, tous ses chronos en Q3 ont été également effacés. Cela le place donc 13e sur la grille de départ du sprint de samedi.

"Pérez a quitté la piste au virage 8 dans son dernier tour lancé de Q2, juste avant la fin de la séance", précise le communiqué. "Étant donné que cela n'a pas été identifié avant le moment où la Q3 a commencé, le tour n'a pas été supprimé avant le début de la Q3 et Pérez a commencé la Q3. C'est une conséquence de la nécessité d'examiner de nombreuses situations lors de chaque séance. La vidéo était claire et il n'y avait pas de doute sur l'infraction, que l'équipe a reconnue."

"L'équipe a affirmé que quitter la piste à cet endroit ne représentait pas un avantage clair et a apporté des données en faveur de cet argument. Cependant, les commissaires ont considéré qu'il ne s'agissait pas de 'tirer un avantage durable' mais plutôt de 'quitter la piste sans raison justifiable', ce qui est une autre partie de la même règle ; il s'agit de la section appliquée lors des séances qualificatives."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

"La situation dans laquelle un pilote se qualifie pour la phase suivante des qualifications et est ensuite identifié comme ayant enfreint les limites de la piste ne se produit pas régulièrement et ne s'est certainement pas produite récemment. Ainsi, les commissaires doivent examiner cette situation comme si elle était nouvelle."

"L'équipe a fait valoir le fait qu'elle a pris des risques et consacré des ressources à sa participation en Q3. Les commissaires acceptent cet argument. Cependant, en évaluant une pénalité après une séance, ce n'est différent d'aucune autre situation."

"La pénalité habituelle est de supprimer le temps au tour concerné, et les commissaires infligent la même sanction ici. Cependant, par conséquent, le pilote ne serait pas passé en Q3, et par équité vis-à-vis de tous les autres concurrents, les commissaires infligent donc également la suppression de tous les chronos du pilote en Q3."

Avant de se rendre à la direction de course, Pérez avait expliqué qu'il ne s'était pas senti "super bien dans la voiture", déplorant une sensation "pas géniale dès les EL1". "Nous avons eu des problèmes ce matin, avec le plancher et en général. [L'aisance au volant] fluctuait, à vrai dire, je n'ai pas pu me mettre dans le rythme. Il y a des choses à analyser."

"Je pense que globalement, nous n'y sommes pas complètement, mais j'espère que nous pourrons rebondir demain afin d'avoir une bonne position de départ pour la course principale et de nous battre pour la victoire."