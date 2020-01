Pérez ne voit aucune équipe progresser autant que Racing Point

Sous sa précédente appellation Force India, l'équipe basée à Silverstone a connu une progression régulière d'année en année, mais cela n'a pas empêché une crise financière qui a conduit à sa mise sous administration en 2018. L'avenir de l'équipe a été assuré avec le rachat par un consortium mené par Lawrence Stroll, mais les performances s'en sont ressenties, avec une septième place au championnat constructeurs en 2019, pour la première saison sous le nom de Racing Point.

Sergio Pérez, qui avait déjà décrit cette première année difficile comme un héritage des difficultés vécues en 2018 ayant eu un impact sur le processus de conception de la RP19, explique que la saison 2020 de Formule 1 offrira une image plus représentative de ce dont est capable l'équipe avec ses nouveaux dirigeants.

Lire aussi : Pour Berger, comparer Hamilton à Senna est désormais légitime

"C'est énorme, il y a un gros potentiel dans cette équipe", a déclaré à Motorsport.com le Mexicain, qui a sauvé la dixième place au championnat pilotes l'année dernière. "Je pense que l'on va pouvoir le voir. Je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui puisse autant croître que celle-ci l'an prochain et en 2021, il y a une très bonne opportunité pour nous de nous mêler aux meilleurs."

"Je pense que [l'an dernier], de la manière dont je le vois, nous nous attendions à un tel revers. Je crois que la dynamique est de notre côté. Tout semble positif, surtout pour cette année. Ce sera une saison importante pour nous car ce sera la première durant laquelle nous aurons l'opportunité de voir la nouvelle administration de l'équipe en action."

Son coéquipier, Lance Stroll, a terminé 15e du championnat pour sa première année avec l'équipe. Interrogé par Motorsport.com, il a fait écho des impressions de Pérez : "Je pense que c'est une énorme opportunité. Tout le monde travaille aussi dur que possible durant l'hiver, et nous espérons être ceux qui feront les plus gros progrès. J'ai hâte que la saison débute."

"Si je regarde l'année [dernière], nous avions des difficultés au début à cause de la précédente, et les problèmes rencontrés ont fait prendre du retard au processus de développement. Donc en voyant où nous en sommes, il y a une vraie avancée par rapport à l'an dernier et c'est excitant. Mais le peloton est si compétitif que nous ne saurons qu'à Melbourne ce qu'il en est vraiment."