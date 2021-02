Avec Pérez, Red Bull espère un retour à l'ère Verstappen/Ricciardo

Même si Red Bull Racing n'a jamais réussi à constituer une menace suffisamment sérieuse pour éventuellement priver Mercedes des titres mondiaux depuis le commencement de l'ère turbo hybride, au contraire de Ferrari en 2017 et 2018, l'écurie autrichienne a remporté des courses lors de six des sept saisons de domination de la structure allemande. L'époque de collaboration entre Max Verstappen et Daniel Ricciardo a été de loin la plus prolifique, avec un total de neuf victoires en trois saisons, entre 2016 et 2018.

Depuis le départ de l'Australien toutefois, il n'y a que le Néerlandais qui l'a emporté (cinq fois) pour le compte de l'écurie de Milton Keynes, les passages de Pierre Gasly et Alex Albon n'ayant pas été couronnés de réussite. En 2021, c'est l'expérimenté et vainqueur de Grand Prix Sergio Pérez qui sera aligné aux côtés de Verstappen.

Du haut de ses dix saisons en F1 et quelques mois après sa victoire surprise au Grand Prix de Sakhir, Pérez dénote dans l'environnement Red Bull car il n'est absolument pas issu de la filière autrichienne et son parcours s'est quasiment entièrement fait en dehors des top teams, même s'il a été soutenu par Ferrari au début de sa carrière et qu'il a passé une saison chez une écurie McLaren qui amorçait cependant son déclin.

Un choix original d'un pilote confirmé qui a de quoi laisser espérer une certaine homogénéité pour la saison à venir, ce qui pourrait offrir plus de possibilités stratégiques face à une écurie Mercedes qui peut en général compter sur des performances proches pour ses deux pilotes. Si Christian Horner, le directeur de Red Bull, estime qu'avec la préparation réduite de l'intersaison il sera compliqué d'espérer faire jeu égal avec Verstappen dès l'entame de saison, il s'attend à ce que Pérez soit assez rapidement un candidat à d'excellentes performances.

"Il sera très difficile de le mettre directement à niveau avec un seul test", a déclaré le Britannique pour Motorsport.com. "Mais il a l'avantage d'avoir beaucoup d'expérience, évidemment, nous attendons de lui qu'il soit proche de Max et qu'il le challenge, comme c'était le cas avec Daniel Ricciardo et Max pendant trois saisons. Donc, avec un peu de chance, Sergio pourra jouer un rôle véritablement important pour l'équipe en faisant que les deux voitures, régulièrement, soient proches des Mercedes."

Quand il lui a été demandé de juger la progression de Verstappen après quasiment cinq années pleines chez Red Bull, Horner de répondre : "Je pense que Max a fait du super travail. Je crois qu'il a énormément mûri au fil des dernières années. Et je crois que ce qu'il a extrait de la voiture lors des deux dernières campagnes a été vraiment impressionnant."

"Dans une voiture qui n'était pas aussi bonne que la Mercedes, avoir remporté cinq courses lors des deux dernières années avec le moteur Honda [également], je pense que c'est fantastique. Et nous, en tant qu'équipe, nous devons juste réussir cela de façon plus régulière au fil d'une saison de 23 courses."

Avec Alex Kalinauckas