Pérez regrette que Racing Point lui "cache" déjà des choses

Sergio Pérez a annoncé avant le Grand Prix de Toscane il y a une dizaine de jours qu'il allait quitter Racing Point en fin d'année, l'équipe ayant décidé d'activer une clause contractuelle qui lui permettait de se séparer du Mexicain dès 2020. La structure, qui sera alors rebaptisée Aston Martin, accueillera en 2021 le quadruple Champion du monde Sebastian Vettel.

Pérez doit désormais se tourner vers l'avenir et trouver un point de chute. Ses options, s'il décide de rester en Formule 1, semblent se limiter à Haas et Alfa Romeo. Comme beaucoup de pilotes dans ce genre de situation, il va également progressivement devenir un corps étranger au sein d'une équipe qu'il a rejoint en 2014, alors qu'elle s’appelait encore Force India, et qu'il a contribué à sauver courant 2018 en activant la procédure de placement en redressement judiciaire et en permettant son rachat par le consortium d'hommes d'affaires dirigé par Lawrence Stroll.

Pérez a ainsi révélé ce jeudi en conférence de presse que des membres de Racing Point commençaient à lui cacher des informations, un processus habituel lorsqu'un pilote est sur le départ, et en appelle à une plus grande transparence d'ici la fin de saison pour tenter d'aller se hisser dans le top 3 du classement constructeurs.

"Nous nous concentrons sur les huit courses qui arrivent", a-t-il déclaré. "Ça va être vraiment crucial, inscrire le moindre point est très important pour le championnat constructeurs. Nous pouvons toujours connaître la meilleure saison de notre histoire, si nous réussissons à terminer troisième. Je pense que nous serions tous déçus si nous n'obtenions pas cette troisième place chez les constructeurs."

"Évidemment, depuis que la nouvelle est tombée, certaines personnes au sein de l'écurie ont tendance à cacher des choses, ce qui n'est pas super je pense. Je pense que pour l'instant, nous devrions juste être aussi transparents que possible pour nous assurer d'atteindre nos objectifs, et nous assurer d'inscrire autant de points que possible."

Coïncidence malheureuse, Pérez ne disposera d'aucune évolution à Sotchi, suite à l'accident de son équipier Lance Stroll au Mugello, causé par une crevaison. Le Canadien, mieux placé au championnat, héritera des nouveautés, alors que le #11 devra lui sans doute patienter jusqu'au Nürburgring (9-11 octobre) pour rouler avec, l'équipe n'ayant pu fabriquer un nouveau package à temps.

"La grille est tellement serrée qu'une paire de dixièmes peut faire une différence sur votre résultat final", a ajouté Pérez. "Je souhaiterais avoir les évolutions pour cette course, mais bien sûr, pour des raisons évidentes, ça ne sera pas le cas. L'équipe travaille dur pour essayer de m'apporter l'évolution pour le week-end suivant, avec un peu de chance."

