Verstappen ignore l'idée de voir Hamilton rejoindre Red Bull

Ces derniers jours, le fantasque Eddie Jordan s'est fait remarquer par des propos tenus dans la presse néerlandaise, donnant notamment quelques conseils à Lewis Hamilton et Toto Wolff. Concernant le sextuple Champion du monde, l'ancien patron d'écurie estime qu'il devrait quitter Mercedes pour rejoindre Red Bull Racing et se mesurer directement à Max Verstappen. La tendance réaliste, sur cette question, va plutôt dans le sens d'une prolongation de contrat du pilote britannique, dont le bail s'achève à l'issue de la saison en cours. Néanmoins, tant que la signature n'est pas apposée, les spéculations les plus folles continuent de courir !

Ce jeudi à Sotchi, Max Verstappen s'est étonné de ce conseil donné par Eddie Jordan, ou plutôt l'a-t-il renvoyé dans les cordes, estimant que Lewis Hamilton n'aurait absolument aucun intérêt à rejoindre l'écurie autrichienne. "Pourquoi ferait-il ça ?", a-t-il lancé. "Il veut gagner le championnat, je veux aussi le gagner, il a évidemment essayé d'être dans la bonne équipe. Pour le moment, il est dans la bonne équipe pour remporter le championnat. Mais nous verrons bien ce qui se passera."

En cette saison 2020 dominée jusqu'à présent par Mercedes, Max Verstappen a d'abord fait office d'empêcheur de tourner en rond, devançant même Valtteri Bottas au championnat, avant de subir deux abandons coup sur coup, à Monza puis au Mugello. Le duel entre le Néerlandais et Hamilton est souvent espéré par le public ainsi que par les observateurs, mais le pilote Red Bull n'y accorde pas d'importance particulière.

"Je ne pense pas vraiment à ça", assure-t-il. "Je m'occupe de moi, et j'essaie de gagner des courses, de gagner des titres. Je ne me préoccupe pas vraiment de contre qui je pilote pour le championnat ni du nombre de victoires ou de titres qu'il a. Ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. La seule chose que je peux contrôler, c'est moi, essayer de travailler avec l'équipe pour être le plus compétitif possible afin qu'ils [Mercedes] arrêtent de gagner."

Un week-end compliqué en Russie ?

Après ses deux abandons en Italie, Verstappen veut reprendre sa marche en avant ce week-end à Sotchi, même s'il ne s'attend pas vraiment à voir le tracé russe convenir parfaitement à sa monoplace.

"Je suis très motivé, mais ce qui était plus important, c'était de comprendre les problèmes pour que nous puissions les résoudre", insiste-t-il alors que Honda a mis en place des correctifs sur son unité de puissance. "Pour le moment, nous avons connu trois abandons en neuf courses, ce n'est pas génial. Nous essayons de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Ils m'ont expliqué beaucoup de choses, donc j'espère que ça n'arrivera plus. Mais nous ne pouvons pas spéculer là-dessus. C'est une question de temps pour le démontrer en piste."

"Ce week-end [en Russie] n'a jamais été incroyable pour nous au niveau de la compétitivité. Je n'attends aucun miracle. Il y a beaucoup de longues lignes droites et de virages à 90 degrés, des virages très courts, donc on ne peut pas faire de grosse différence. Ceux qui nous suivent seront probablement beaucoup plus proches par rapport au Mugello. Nous verrons à quel point nous sommes compétitifs ce week-end, mais l'objectif sera de terminer sur le podium."