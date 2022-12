Pérez : "On a remis notre saison sur de bons rails"

Charger le lecteur audio

Sergio Pérez vient de conclure sa deuxième campagne chez Red Bull Racing, et si la deuxième place du championnat lui a échappée, le Mexicain est relativement satisfait de ses performances. Avec la monoplace la plus compétitive qu'il ait connue comparativement aux bolides rivaux, Pérez a remporté deux victoires – autant que lors du reste de sa carrière – et a signé 11 podiums contre 15 lors des onze saisons précédentes, sans oublier sa première pole position.

Surtout, le pilote Red Bull est satisfait de la manière dont il a redressé la barre en fin d'année, alors que la RB18 s'éloignait de ses préférences en matière de style de pilotage. Les qualifications étaient difficiles pour celui qui a été battu par Max Verstappen sur tous les circuits non urbains, mais il a néanmoins marqué de gros points le dimanche.

"Ça a commencé de manière très difficile au niveau de la fiabilité en début de saison", a relaté Pérez lors de la conférence de presse des champions FIA. "Mais je pense que plus tard, nous avons été relativement compétitifs, nous avons été très réguliers. Puis nous avons fait quelques mauvaises courses qui nous ont mis un peu derrière Max, mais nous sommes quand même parvenus à obtenir de bons points, de bons podiums, quelques victoires. Je pense que nous avons remis notre saison sur de bons rails pour les huit dernières courses environ. C'était une bataille intense vers la fin avec Charles [Leclerc] et Ferrari."

Pérez n'a marqué que 44 points lors des cinq Grands Prix ayant précédé la trêve estivale, sixième de la hiérarchie sur cette période, mais a ensuite engrangé 132 unités dans les neuf courses qui ont conclu l'année, mieux que tout autre pilote sauf Verstappen. Cela ne l'a pas empêché de perdre le titre honorifique de vice-champion sur le fil face à Leclerc, mais l'intéressé se satisfait néanmoins de la progression réalisée au sein de la structure de Milton Keynes.

"Rejoindre une nouvelle équipe, c'est très intense, surtout quand on la rejoint pendant le Covid : ça rend un peu plus difficile le fait de faire connaissance avec tout mon entourage", explique Pérez. "C'était compliqué, mais cela a certainement fait une différence énorme. Je sens que les choses s'améliorent. Ce matin, j'ai pris un bon petit déjeuner avec tous mes ingénieurs, et nous sentons déjà que nous sommes bien mieux préparés avec chaque année que nous passons ensemble. Les choses vont certainement dans la bonne direction."

