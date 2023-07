Piastri : "Sainz et moi aurions pu faire les choses différemment"

Après une belle seconde place lors du sprint, Oscar Piastri s'élançait depuis la cinquième position sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique. Toutefois, les espoirs du pilote australien se sont vite envolés après un accrochage au premier virage. L'aileron avant de la McLaren est allé heurter le flanc droit de la Ferrari de Carlos Sainz.

"J'ai pris un bon départ", a déclaré Piastri. "J'ai mis mon aileron avant à côté [de la Ferrari de Sainz], puis quand nous sommes arrivés dans la zone de freinage, Carlos s'est un peu déporté sur la droite et a bloqué ses roues. À partir de là et jusqu'à la corde du virage, mes options concernant ma position en piste étaient assez limitées. Je vais examiner ça et voir si j'aurais pu faire mieux. Avec le recul, nous aurions tous les deux pu faire les choses un peu différemment."

Sainz ne s'attendait probablement pas à voir le jeune Australien plonger à l'intérieur et a même estimé que le pilote avait été "trop optimiste". Interrogé par Motorsport.com, Piastri a quant à lui déploré un manque d'engagement dans sa manœuvre.

"Le mouvement vers la droite [de Sainz] m'a un peu surpris", a-t-il ajouté. "J'aurais peut-être pu freiner un peu plus tard et être plus à son niveau, mais c'est très facile à dire avec le recul. Je pense qu'une fois que j'étais dans cette position, il était assez difficile d'avancer ou de reculer, et j'étais en quelque sorte coincé. J'ai essayé de faire du mieux possible dans cette position mais je ne pouvais pas faire grand-chose."

Le contact avec la Ferrari et le mur du premier virage a sévèrement endommagé le train avant de la MCL60, ne permettant pas à son pilote de poursuivre la course. De son côté, Sainz a lui aussi été contraint à l'abandon.

"Je crois que j'ai eu une crevaison à l'avant, je pense que [la suspension] avant droite était également cassée. J'ai remonté l'Eau Rouge avec [le volant] braqué à environ 180 degrés et j'allais toujours tout droit, donc il y avait clairement quelque chose de cassé", a confirmé Piastri.

Carlos Sainz (Ferrari) et Oscar Piastri (McLaren) s'accrochent

L'Australien s'est retrouvé dans une mauvaise posture à l'entrée du Raidillon. En effet, il lui était très compliqué de contrôler sa monoplace alors que le peloton s'empilait derrière lui : "Ce n'était pas drôle, c'est sûr. J'ai eu de la chance que tout le monde m'ait contourné avant l'Eau Rouge. Ensuite, j'ai réussi à me placer sur le côté gauche de la piste [...] mais ce n'est pas très amusant quand on ne peut pas [tourner le volant]."

Malgré un Grand Prix à oublier, Oscar Piastri repart de Belgique avec le plein de confiance et l'espoir d'une seconde partie de saison similaire aux dernières prestations rendues par la firme de Woking.

"J'en retire beaucoup de confiance", a-t-il indiqué au sujet de son week-end. "Je pense que notre rythme en qualifications a été très bon, surtout dans ces conditions difficiles. J'ai été très satisfait de la façon dont j'ai piloté et du rythme que j'ai eu, donc évidemment ma première arrivée dans le top 3 hier a été un grand moment. Aujourd'hui, c'est dommage que cela se termine si tôt."

"Je vais profiter de ces deux semaines pour me ressourcer et faire le point sur ce qui a été bon et ce qui a été mauvais, et j'espère que nous pourrons bien attaquer la deuxième moitié de la saison", a-t-il conclu.

Propos recueillis par Megan White