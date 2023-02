Le plafond budgétaire revu à la hausse en Commission F1

Charger le lecteur audio

En place en Formule 1 depuis 2021, le plafond budgétaire vise à limiter les dépenses des écuries dans un certain nombre de domaines clés liés au fonctionnement de l'écurie, ceci afin de créer les conditions d'un resserrement des performances. Ce dispositif a beaucoup fait parler l'an passé quand Red Bull a dépassé le budget alloué pour la saison 2021 et a reconnu sa propre infraction, en acceptant les sanctions de la FIA.

La question budgétaire est d'autant plus d'actualité que la hausse des tarifs de l'énergie mais également de certaines matières premières et des prix en général se répercute sur le fonctionnement des écuries et leur façon d'aborder la limite imposée par le Règlement Financier. En sus, à ce contexte d'incertitude s'ajoute le fait que le calendrier F1 s'agrandit et que les destinations nouvelles vers lesquelles les écuries doivent se rendre ont plutôt tendance à se situer hors d'Europe (comme à Las Vegas ou au Qatar), ce qui présente un coût supplémentaire.

Ce mardi, la Commission F1 a publié un communiqué pour indiquer une augmentation du plafond de dépenses. Le règlement prévoit déjà qu'au-dessus de 21 Grands Prix, une somme supplémentaire par épreuve est allouée aux structures. Jusqu'à présent, cette somme était de 1,2 million de dollars en plus mais les écuries et les parties prenantes de la discipline se sont accordées pour que cette somme supplémentaire soit désormais de 1,8 million de dollars par GP supplémentaire.

En 2023, le calendrier comptant 23 courses et sans tenir compte de l'ajustement du plafond lié à l'inflation que l'on ne connaît pas, cela signifie que les écuries auront à respecter une somme de 143,6 millions de dollars (140 millions de base pour 21 GP + 3,6 millions liés pour les deux autres courses) au lieu de 142,4 millions. Une somme loin d'être anodine puisque l'on se souvient que l'infraction de Red Bull était autour de 1,8 million de dollars.

Il est d'ailleurs à noter que dans le cadre des modifications réglementaires décidées, la Commission F1 indique que la réglementation sera réécrite pour "permettre un accès plus facile aux usines pour l'équipe d'audit de la FIA, afin de faire respecter l'adhésion des équipes et des motoristes au Règlement Financier et aux limitations opérationnelles des Règlements Technique et Sportif".

Mise en place d'une trêve hivernale

Parmi les autres changements "mineurs" votés lors de la Commission F1, et qui devront, rappelons-le, être ratifiés par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA pour entrer définitivement en vigueur, l'on note la mise en place pour l'avenir d'une véritable trêve hivernale dans les usines châssis et moteur, comme Motorsport.com vous le révélait l'an passé, même si aucun détail n'a encore été donné sur le sujet.

Pas plus de détails non plus sur la réécriture – déjà annoncée auparavant – du règlement décidée pour éviter les cas dans lesquels l'intégralité des points d'une course pouvaient être attribués alors même que la distance en était drastiquement réduite. Il s'agit ici, bien entendu, d'une conséquence de l'imbroglio du Grand Prix du Japon 2022 qui avait vu Max Verstappen être sacré dans la confusion car la réglementation qui était censée adapter le nombre de points à la distance réellement parcourue avait été mal pensée.