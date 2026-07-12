Pourquoi suivre le développement Ferrari est impossible pour les équipes en difficulté

La nouvelle réglementation mise en place par la Formule 1 pour la saison 2026 a redéfini le cycle de développement qui avait placé McLaren au sommet de la pyramide, Mercedes prenant désormais la place de l'écurie de Woking au sommet de la hiérarchie.

Mais ce nouveau cycle offre davantage d'opportunités de réaliser des gains plus importants grâce à des packages d'évolutions, la loi des rendements décroissants étant, en quelque sorte, remise à zéro.

Et alors que Mercedes dominait incontestablement en début de saison, Ferrari s'est montrée très offensive dans le développement de sa SF-26 ; le travail mené à Maranello commence à porter ses fruits avec les victoires remportées en Espagne et en Grande-Bretagne par Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Cette philosophie a suscité des réactions dans tout le paddock, notamment de la part du directeur de Mercedes, Toto Wolff, qui s'est demandé si la Scuderia serait capable de rester dans les limites du plafond budgétaire tout en mettant à jour sa F1 aussi fréquemment.

Lire aussi : Formule 1 Ce que l'agacement de Vasseur dit des tensions entre Ferrari et Mercedes

Son homologue chez Ferrari, Frédéric Vasseur, n'a pas du tout apprécié que son ami de longue date ait publiquement pointé son écurie du doigt, le Français laissant entendre à Silverstone que la quantité d'"améliorations" de l'équipe était surestimée par rapport à leur réalité.

"Nous sommes tous dans le même bateau : si nous pouvons apporter quelque chose dès le début, nous le faisons", a-t-il déclaré. "Mieux vaut gagner quelques dixièmes sur cinq courses que seulement quelques dixièmes lors des deux dernières."

"Mais il est parfois difficile de gagner en performance ; parfois, vous pouvez avoir l'impression que nous apportons une amélioration majeure, alors qu'il ne s'agit en réalité que de la modification de certaines pièces, et rien de plus."

Frederic Vasseur (Ferrari) Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Un défi plus complexe en seconde partie de peloton

Alors que Ferrari dispose des moyens nécessaires pour améliorer progressivement ses monoplaces, à l'instar de Red Bull lors des dernières courses, le plan de développement s'avère plus complexe plus bas dans la hiérarchie.

Williams fait partie des écuries qui ont connu un début de saison en demi-teinte, alors que l'on s'attendait à ce qu'elle franchisse un palier par rapport à la position qu'elle occupait auparavant dans le milieu du peloton.

Expliquant en détail pourquoi l'écurie basée à Grove ne peut pas suivre la stratégie de développement agressive de Ferrari, le directeur de l'écurie, James Vowles, a déclaré : "Même si tout était prêt à temps et fonctionnait correctement, notre niveau d'efficacité n'est pas celui d'une écurie de F1 qui a mis en place depuis dix ans un mode de fonctionnement bien rodé. C'est tout simplement une réalité."

"Elles disposent ainsi de procédures beaucoup plus efficaces. Prenez Williams, par exemple : nous n'avions pas de réseau d'approvisionnement externe à la hauteur, car nous n'avons tout simplement pas les moyens de les rémunérer."

James Vowles (Williams) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Pendant 12 ans, Mercedes a su nouer des relations lui permettant de s'entourer des meilleurs fournisseurs et des meilleurs collaborateurs au sein de ces fournisseurs, afin que ceux-ci travaillent sur ses produits dans les délais impartis, grâce à une communication efficace et à des méthodes de travail adaptées - oui, c'est élémentaire, je le sais."

"Mais quand cela fait défaut, il faut deux ans pour tenter de mettre en place ce qui s'est fait ailleurs en dix ans, alors qu'ils ne disposaient pas nécessairement de la meilleure répartition des effectifs pour y parvenir. Cela ne se fera pas du jour au lendemain."

"Cela se traduit par une perte d'efficacité, qui peut s'exprimer en termes de temps ou de coûts. Vous pouvez choisir de jouer sur l'un de ces deux leviers, ou sur les deux."

"C'est la même chose chez Ferrari. Toutes les grandes écuries sont dans la même situation. Notre rôle, dans tout ça, consiste à tracer la voie qui nous permettra d'atteindre ce niveau, voire à penser différemment d'eux pour y parvenir."

"Mais je pense que, fondamentalement, pour deux tiers de la grille, la fabrication des pièces coûtera plus cher et prendra plus de temps."

Aston Martin rappelle une évidence

Fernando Alonso et Lance Stroll (Aston Martin) Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

Aston Martin se retrouve en queue de peloton après un début de saison cauchemardesque, même si elle devance la nouvelle venue Cadillac grâce au point hérité lors du controversé Grand Prix de Monaco en juin.

Peu d'améliorations ont été apportées à l'AMR26 depuis le début de la saison, mais un package complet est attendu pour le Grand Prix de Hongrie, avant la trêve estivale.

Interrogé sur la manière dont la stratégie de Ferrari avait pu être mise en œuvre et sur la possibilité pour l'écurie de Silverstone de la reproduire avec sa propre voiture, Mike Krack, responsable des opérations piste, a répondu : "Tout dépend du plan. Au final, une décision a été prise. Vous vous souvenez certainement que [de notre côté] nous n'allons pas apporter d'évolutions course après course."

"Et si leur plan était différent, alors il était différent. Il ne faut simplement pas oublier une chose. Si vous apportez une mise à jour chaque semaine, vous devez la planifier longtemps à l'avance. On ne peut pas dire : 'J'ai été mauvais en Autriche donc je vais apporter une amélioration à Silverstone la semaine suivante'."

"Tout cela s'inscrit donc dans le cadre d'un plan qui a nécessité beaucoup de temps, où l'on prend en compte tous les aspects logistiques, de production, les spécificités techniques des circuits et tout le reste. Chaque écurie a donc son propre plan et travaille en fonction de ses contraintes."

Lire aussi : Formule 1 Binotto alerte sur les failles de l'ADUO et appelle à revoir le système