Un premier point qui ne sort pas AlphaTauri du marasme

Charger le lecteur audio

Sur le papier, le point inscrit par Yuki Tsunoda à l'issue du Grand Prix d'Australie pourrait apparaître encourageant pour AlphaTauri. Après deux scores vierges, l'écurie italienne a enfin ouvert son compteur et quitte ainsi la dernière position du championnat constructeurs. Néanmoins, le pilote japonais ne se ment pas à lui-même : cette dixième place héritée du chaos qui a régné lors du troisième départ arrêté ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, au terme d'un nouveau week-end difficile en ce qui concerne la performance pure.

"J'ai des sentiments mitigés", confirme Yuki Tsunoda. "On a marqué notre premier point de la saison, c'est bien, mais sincèrement, étant donné notre rythme, je ne m'attendais pas à en marquer. Compte tenu des difficultés que l'on a rencontrées avant le drapeau rouge, avec la mise en température et le fait de placer les pneus durs dans la fenêtre optimale, on devrait prendre ce résultat et être satisfaits de la dixième place car on a maximisé notre performance. Le point positif est d'avoir marqué un point, donc on continuera à travailler dur pour en marquer davantage lors des prochains Grands Prix."

Paradoxalement, la moisson aurait pu être significativement meilleure puisque lors du dernier départ arrêté, Yuki Tsunoda a tiré son épingle du jeu au milieu des incidents. La direction de course a finalement relancé une dernière fois l'épreuve en reprenant le classement avant les multiples accrochages. "C'est dommage d'avoir perdu la cinquième place, parce qu'en entrant au virage 1, j'ai réussi à doubler plusieurs voitures", regrette le pilote japonais.

Ce troisième départ arrêté a en revanche mis un terme prématuré à la course tout aussi difficile de Nyck de Vries, percuté par Logan Sargeant. Le Néerlandais, toujours en quête d'un premier top 10, est lui aussi conscient des difficultés qui s'accumulent.

"Malheureusement, l'incident avec Logan a mis fin à notre course", déplore-t-il. "On a eu beaucoup de mal mais on s'est bien débrouillés au début avec les pneus durs. Lorsque le drapeau rouge a été brandi, tous ceux qui étaient partis en mediums ont eu un arrêt gratuit pour passer les durs. J'ai aussi endommagé mon aileron avant pendant la course, donc j'avais du sous-virage et du graining sur les pneus. Le milieu de grille est très serré, donc on va continuer à travailler et redoubler d'efforts pour pouvoir monter en puissance."

Du côté des ingénieurs de Faenza, le constat demeure très inquiétant quant au niveau affiché depuis le début de la saison par l'AT04. Directeur technique d'AlphaTauri, Jody Egginton dresse un bilan assez négatif de la situation.

"C'était une course très difficile pour nous", retient-il. "Les deux pilotes ont beaucoup attaqué pour extraire tout ce qu'ils pouvaient du package, mais on ne pouvait pas rattraper les voitures devant. Le rythme de la voiture n'est pas au rendez-vous, quel que soit le type de pneus, et on a eu du mal avec la vitesse de pointe, ce qui fait que l'on n'a pas pu attaquer ni maintenir notre position dans certaines phases de course. On quitte Melbourne avec beaucoup de données à analyser et beaucoup de travail devant nous afin de nous préparer au mieux pour Bakou."