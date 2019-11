Qualifs - Bottas met tout le monde d'accord

Q1 : Les deux Alfa Romeo déjà éliminées

C'est avec une Ferrari disposant d'une autre unité de puissance que Charles Leclerc s'aligne sur la séance de qualifications, alors que les EL3 avaient contraint le pilote monégasque à immobiliser sa monoplace en bord de piste en raison d'une défaillance moteur sans avoir pu boucler le moindre tour lancé.

Le pilote Ferrari semble fort heureusement pour lui voué à éviter une pénalité sur la grille : le "nouveau" package dont il dispose est en effet équipé d'une ancienne unité de puissance : la Spec 2 précédemment utilisée, notamment à Spa. Leclerc a manqué de roulage dans des instants importants en EL3, quand les pilotes essaient de pousser plus fort pour prendre la mesure de ce que représenteront les qualifications : c'est la raison pour laquelle le pilote Ferrari est très vite en piste en Q1, en même temps que les Williams qui balaient traditionnellement la piste.

L'issue de la Q1 est rassurante pour le #16, même si les chronos établis demeurent éloignés de la référence posée par Hamilton (1'33''454) avec le tour le plus rapide signé depuis le début du week-end. C'est pourtant Lando Norris qui place sa McLaren aux sommet de la feuille des temps, tandis que Pérez, se sachant pénalisé, utilise la séance pour évaluer des réglages de course.

Les éliminés en Q1 : Giovinazzi, Räikkönen, Russell, Pérez, Kubica.

Q2 : Mercedes et Ferrari préparent déjà le GP

Mercedes comme Ferrari espèrent pouvoir débuter la course de dimanche en pneus mediums pour s'ouvrir des options stratégiques et réaliser un premier relais le plus long possible. C'est la raison pour laquelle les deux équipes chaussent les Pirelli à bandes jaunes en début de Q2, avec l'intention de passer en Q3 avec ceux-ci.

Disposant eux aussi de rythme sur ce Circuit des Amériques, Max Verstappen et Lando Norris prennent aussi la décision de tenter de franchir le cap de la Q2 en mediums, même si Norris se ravise vite. Sur l'auto d'Albon, Red Bull a choisi de chausser les tendres.

Les temps sont serrés après la première série de tours. Derrière Albon, qui prend les commandes, Hamilton mène Bottas pour 0''1, et voit Verstappen, Bottas, Leclerc et Vettel se tenir dans un mouchoir derrière. Sainz et Norris confirment les bonnes dispositions de la McLaren, tout comme Gasly (P8), qui avait signé un solide 4e temps en Q1. Leclerc reprend confiance rapidement : son 5e tour est le bon, et lui permet d'emmener son équipier aux commandes de la séance.

Les éliminés en Q2 : Hülkenberg, Magnussen, Kvyat, Stroll, Grosjean

Q3 : Bottas met tout le monde d'accord

L'explication finale entre Mercedes, Ferrari et Red Bull peut commencer ! Pilote le plus rapide des EL3 pour la première fois cette saison, Verstappen sait disposer d'une occasion de venir contrarier ses rivaux et désire effacer la déception de sa pole position annulée du Grand Prix du Mexique.

C'est Bottas qui mène la danse et signe le temps de la pole provisoire (1'32''029) après la première tentative lancée des pilotes des top teams, qui se tiennent tous dans trois dixièmes. Pour 0''012, le Finlandais devance Vettel. Troisième en dépit d'un blocage de roues sur un freinage, Verstappen est devant Leclerc, Hamilton et Albon.

Incapables d'améliorer les temps du premier secteur, l'ensemble des six favoris demeure au même point sur la seconde tentative : l'ordre demeure exactement le même, tandis que les McLaren s'offrent le scalp de la Renault de Ricciardo et la Toro Rosso de Gasly.