Qualifs - Verstappen en pole avec autorité !

Au moment de débuter les qualifications, sur une piste sèche, un ciel couvert, une température ambiante de 20°C et une piste chauffée à 32°C, une chose est sûre : Charles Leclerc ne signera pas la pole, le Monégasque sera en effet rétrogradé de dix positions sur la grille suite au changement d'un élément de son moteur Ferrari.

Q1 - Sainz trahi par sa mécanique

Kubica est le premier en piste mais il rentre immédiatement au stand, sans doute pour tester les nouvelles batteries et l'unité de contrôle électrique montées sur sa Williams. Le premier temps est donc l'œuvre de Russell, son équipier, avec 1'10"6. Giovinazzi, Kvyat et Gasly se succèdent en tête avant que les Ferrari ne s'emparent des premières positions, avec 1'08"5 pour Vettel, 0"036 devant Leclerc.

Albon améliore ensuite la meilleure marque, 53 millièmes devant Vettel. Finalement, c'est Verstappen abaisse le meilleur chrono en 1'08"2, tandis que les Mercedes réalisent 1'08"6 pour Hamilton et 1'08"7 pour Bottas. Le Finlandais finira par descendre en 1'08"5. Leclerc signe un tour en 1'08"4 sur sa troisième tentative lancée pour prendre le second rang. Pour Sainz, un bruit et un comportement suspects de son moteur Renault dans la remontée vers la ligne droite de départ/arrivée semblent indiquer un problème grave ; l'Espagnol est le seul pilote sans aucun temps à six minutes de la fin.

Derrière le top 6 qui se tient en moins de quatre dixièmes, Magnussen est, avant les derniers tours lancés, le mieux placé, à six dixièmes de la P1, position qu'il conservera après les ultimes passages. Outre Sainz et les Williams, Stroll et Hülkenberg sont dans la zone rouge. L'Allemand s'en sort au terme d'un bon tour qui le replace dans le top 10, mais pas le Canadien. C'est Kvyat qui se retrouve coincé en Q1.

Éliminés en Q1 : Kvyat, Stroll, Russell, Kubica et Sainz.

Q2 - Un petit tour et puis s'en va

Les Mercedes sont les premières en piste, en tendres comme les Red Bull et Vettel. Leclerc fait logiquement le choix des mediums pour préparer la course. Verstappen signe 1'07"5, Leclerc 1'07"8, Vettel 1'08"0, Hamilton 1'08"0, Albon 1'08"1 et Bottas 1'08"2. Grosjean est le pilote le plus proche derrière, à cinq dixième de la Mercedes #77. Norris, les Renault, Giovinazzi et Pérez sont dans la zone rouge provisoire.

La seconde salve est un pétard mouillé en raison d'un tête-à-queue de Giovinazzi dans son tour lancé qui déclenche un drapeau jaune et interdit toute amélioration. La donne reste donc inchangée.

Éliminés en Q2 : Norris, Ricciardo, Giovinazzi, Hülkenberg et Pérez.

Q3 - Verstappen sans discussions

Le soleil baigne la piste d'Interlagos pour cette avant-dernière Q3 de la saison. Au terme du premier tour des ténors, Verstappen réalise 1'07"623, 0"008 devant Vettel, mais le Néerlandais a de la marge pour améliorer suite à une erreur à la sortie du virage 9. Leclerc est à 0"105, lui aussi avec une légère erreur à la sortie du dernier freinage, Hamilton à 0"238 avec un blocage de roue au virage 10, Bottas à 0"251 et Albon à 0"312. En pneus usés, Grosjean est repoussé à 1,8 seconde, Räikkönen et Gasly à plus de deux secondes. Magnussen n'a pas signé de temps.

La dernière tentative voit Verstappen réaliser 1'05"508 et derrière lui seul Hamilton améliore pour passer au troisième rang, derrière Vettel mais devant Leclerc qui partira donc 14e sur la grille. C'est la seconde pole position du pilote Red Bull, cette fois il n'y aura pas de doute, qui offre cette performance à Christian Horner, son team principal, dont c'est l'anniversaire. À noter la belle séance de Gasly, septième mais sixième sur la grille.

