Racing Point a élucidé la perte de rythme brutale de Stroll

Racing Point a élucidé la chute de performance dont a été victime Lance Stroll pendant le Grand Prix de Turquie. Auteur d'une pole position inattendue sous la pluie samedi, le Canadien a conservé la tête de la course au départ et a réalisé une première partie d'épreuve remarquable. Dans son premier relais, il a même repoussé son coéquipier Sergio Pérez à une dizaine de secondes. Un peu plus tard, après avoir délaissé les pneus pluie pour passer en intermédiaires, il a maintenu un excellent rythme en tête de course, avant de voir son avantage s'amenuiser peu à peu. Un changement de pneus n'y a rien fait, et Stroll a chuté jusqu'au neuvième rang, tandis que son coéquipier est parvenu à sauver brillamment la deuxième place derrière le vainqueur Lewis Hamilton, et devant les deux Ferrari.

Dimanche soir à l'arrivée du Grand Prix, Stroll n'a pas caché son incompréhension devant cette baisse de performance. Celle-ci était clairement due à un graining très important sur ses pneus intermédiaires, mais sans qu'il puisse en expliquer la raison. L'écurie basée à Silverstone a finalement mis le doigt sur la cause en récupérant la monoplace de son pilote et en constatant qu'elle présentait des dégâts au niveau de son aileron avant.

"À partir du 17e tour, Lance s'est plaint de la mauvaise performance des pneus, d'un sous-virage significatif et de graining", explique l'écurie Racing Point dans un communiqué. "Le faire rentrer au stand pour chausser des pneus intermédiaires neufs au 36e tour n'a pas résolu le problème de graining, qui s'est même encore aggravé. L'une des barrettes situées sous l'aileron avant s'est détachée et s'est placée dans une certaine position qui a provoqué une perte significative de l'appui aérodynamique à l'avant. Cette perte d'appui a contribué à augmenter le niveau de graining."

"Pendant la course, les données confirmaient qu'il y avait une perte aérodynamique significative à l'avant. Mais sans dégât visible sur la partie supérieure de l'avant et compte tenu des conditions précaires sur le plan de l'adhérence, il était difficile de confirmer si les données étaient correctes. Ce n'est qu'après la course, lorsque la voiture est rentrée au garage, que les dégâts et le blocage sous l'aileron avant ont été découverts."

Racing Point a inscrit 20 points en Turquie grâce aux 18 unités rapportées par la deuxième place de Pérez, mais ce n'est finalement "que" cinq de plus que McLaren, qui reste dans la course à la troisième place au championnat constructeurs. Alors que trois Grands Prix sont encore à disputer, l'écart entre les deux écuries est de cinq points, tandis que Renault pointe à 18 longueurs et Ferrari à 24.