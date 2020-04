Laisser les pilotes être contaminés : l'effarante idée de Marko

Alors que la rumeur courait la semaine dernière, Helmut Marko a lui-même confirmé l'idée pour le moins étonnante qu'il a eue : provoquer une contamination délibérée des pilotes du giron Red Bull au COVID-19 afin de pouvoir passer à autre chose. Jamais effrayé par les polémiques qu'il peut lancer, le consultant de Red Bull explique qu'il souhaitait organiser un camp d'entraînement regroupant tous les pilotes du programme autrichien, ce qui aurait permis de travailler collectivement sur le physique et le mental... et éventuellement de contracter le nouveau coronavirus, qui provoque une pandémie et une crise mondiale depuis plusieurs semaines désormais.

"Nous avons quatre pilotes de Formule 1, et huit ou dix juniors", rappelle Helmut Marko dans une interview accordée à la chaîne autrichienne ORF. "L'idée était d'organiser un camp où nous aurions pu combler ce temps mort mentalement et physiquement. Et ça aurait été le moment idéal pour que l'infection se produise." Et l'Autrichien d'ajouter qu'un tel scénario visant à immuniser les pilotes ne l'aurait pas inquiété plus que cela, au contraire : "Ce sont tous de jeunes hommes en excellente santé. Ainsi, ils auraient été préparés pour le moment où la saison débutait, et on pouvait être prêt pour ce qui sera probablement un championnat très dur une fois qu'il commencera."

Cette idée de camp d'entraînement ne verra toutefois pas le jour. "Disons-le ainsi : ça n'a pas été bien accueilli", grimace Helmut Marko. Ce dernier a notamment révélé que Max Verstappen était en panique face à l'idée même d'être infecté par le COVID-19. Cette effarante proposition a donc été mise au placard, et chaque pilote continue de se préparer individuellement et à sa manière, tandis que les huit premiers Grands Prix de la saisons ont d'ores et déjà été reportés ou annulés.

"Max, par exemple, je crois qu'il fait plus de courses que dans la réalité", souligne Marko. "Il fait du simracing et parfois il prend part à plusieurs courses par jour. En même temps, ils ont leur propre physio, auquel ils ont recourt pour des exercices physiques. C'est idéal pour travailler actuellement. S'il y a une saison avec 15 à 18 Grands Prix, elle sera très, très dure, et il est impossible d'améliorer sa forme physique pendant la saison. Donc c'est idéal d'utiliser la période actuelle."

Avec Christian Nimmervoll