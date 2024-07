Red Bull dévoile une livrée spéciale pour Silverstone

Red Bull a dévoilé pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2024 de F1 la première des trois livrées spéciales qu'elle arborera cette année dans le cadre de son opération intitulée "REBL CUSTMS", qui fait partie des diverses célébrations de l'équipe pour marquer ses 20 ans en discipline reine. Pour l'épreuve de Silverstone, la RB20 affichera des touches supplémentaires de rouge (un rouge nommé "Stallion Red" ou "Étalon rouge") au niveau de l'aileron avant, des côtés du cockpit, sur les pontons ou encore sur l'aileron arrière.

Cette livrée a été créée par un fan thaïlandais, Chalaj Suvanish, et puise son inspiration dans la livrée camouflage utilisée par l'écurie à l'hiver 2015. Comme d'autres candidats, il est passé par le programme numérique de Red Bull soutenu par son sponsor titre Oracle, "The Paddock", et a proposé sa création dans le cadre de cet outil.

VIDÉO - Red Bull dévoile sa livrée spéciale pour SIlverstone

Ce nouveau look ne se limitera pas à la voiture puisque Red Bull annonce que le garage et les réseaux sociaux se mettront à ces nouvelles couleurs, tout comme les combinaisons de Max Verstappen et Sergio Pérez.

"Après le succès de nos livrées personnalisées par les fans l'année dernière, nous sommes fiers d'utiliser à nouveau des livrées conçues par les fans sur nos voitures pour 2024", a déclaré Christian Horner. "REBL CUSTMS a offert à nos plus fidèles supporters une toile très spéciale avec la RB20 et The Paddock a donné vie à leur vision. Nos fans sont au cœur de tout ce que nous faisons, et je suis très heureux qu'ils puissent jouer un rôle aussi important dans notre aventure."

"J'ai regardé tous les projets reçus et il est incroyable de voir l'ingéniosité et la créativité des membres de The Paddock prendre vie d'une manière aussi expressive. À l'occasion de notre 20e saison dans la discipline, c'est un hommage opportun aux années passées et j'ai hâte de voir la Red Bull se lancer à l'assaut de Silverstone ce week-end."

Red Bull présentera d'autres livrées spéciales réalisées via ce programme à Singapour et aux États-Unis.