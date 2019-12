Renault veut perpétuer l'héritage d'Anthoine Hubert

Tué dans le terrible accident de Spa-Francorchamps en Formule 2 au mois d'août, Anthoine Hubert était membre de la Renault Sport Academy et représentait probablement le plus grand espoir du moment pour le constructeur, avec lequel il venait de renforcer ses liens pour l'avenir. Après la période difficile traversée par l'ensemble de l'Academy suite au drame, l'attitude de chacun a été saluée, amplifiée par la volonté d'honorer la mémoire du Français dans les années à venir.

"Nous avons connu de nombreux moments forts avec neuf victoires dans trois championnats différents, mais nous avons aussi vécu des heures véritablement sombres avec la perte tragique d’Anthoine au mois d’août", souligne Cyril Abiteboul, directeur général de Renault Sport Racing. "Anthoine faisait partie de la famille Renault depuis 2018. Nous ne saurons jamais ce qu’Anthoine aurait pu accomplir, mais nous pouvons être fiers de l’avoir aidé à réaliser certains de ses rêves. Il a signé son premier succès en F2 à Monaco avant de s’imposer sur ses terres en France. Son travail acharné et sa détermination seront à jamais son héritage."

Comme un symbole, c'est Guanyu Zhou, un autre membre de la Renault Sport Academy, qui a remporté il y a quelques jours la récompense saluant le meilleur rookie de l'année en F2, et désormais baptisée Trophée Anthoine Hubert. Christian Lundgaard et Max Fewtrell ont quant à eux évolué en F3, terminant respectivement sixième et dixième du championnat.

"Je suis extrêmement fier du comportement de nos pilotes en des temps difficiles avec la perte de notre ami Anthoine", insiste Mia Sharizman, directeur de la Renault Sport Academy. "Certains ont mieux fait face que d’autres, mais ils courent tous en son honneur et continueront sans aucun doute à lui rendre hommage. Anthoine était un pilote très rapide grâce à son travail acharné et son implication sans faille. Il était un véritable modèle, non seulement pour ses partenaires au sein de l’Academy, mais aussi pour toutes les personnes impliquées dans l’équipe et le sport, et son héritage se perpétuera à travers eux."