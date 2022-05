Les résultats de Red Bull restent trop "aléatoires" pour Verstappen

Charger le lecteur audio

Alors que Red Bull semble clairement avoir pris l'ascendant sur Ferrari, avec un nouveau duel remporté par Max Verstappen face à Charles Leclerc, l'équipe de Milton Keynes a continué à souffrir de divers problèmes de fiabilité tout au long du week-end. Après n'avoir parcouru que 14 tours lors des Essais Libres 1, Verstappen n'en a bouclé qu'un seul lorsqu'un changement de boîte de vitesses lui a fait manquer les EL2, avant qu'un nouveau problème hydraulique ne le retienne au garage.

Son coéquipier, Sergio Pérez, aurait pu profiter d'un changement de pneus en fin de course lors de l'intervention de la voiture de sécurité, mais une perte de puissance de son moteur l'a empêché de dépasser la Ferrari de Carlos Sainz pour la troisième place, alors que l'Espagnol aurait dû être une proie facile avec ses gommes dures usées.

Red Bull est arrivé à Miami après un week-end quasi idéal à Imola, où les hommes de Christian Horner ont dominé avec un doublé, le premier pour l'écurie en plus de cinq ans. Mais quelques semaines plus tôt, les deux voitures avaient abandonné lors de l'ouverture de la saison à Bahreïn, et Verstappen avait subi une autre panne en Australie. Alors que le Néerlandais mène trois victoires à deux face à Leclerc après cinq courses, ses deux abandons le placent derrière le Monégasque, à 19 unités.

Max Verstappen et Christian Horner à Miami.

Après la course, Verstappen a exhorté son équipe à trouver un moyen de répéter régulièrement le même type de week-end qu'à Imola, tout en reconnaissant que les résultats de Red Bull sont encore trop "aléatoires".

"De mon côté, j'ai eu beaucoup de problèmes vendredi, ce qui compromet l'ensemble de notre week-end, et surtout le samedi", a déclaré Verstappen. "Bien sûr, aujourd'hui, tout s'est bien passé avec le départ, mais cela aurait aussi pu être l'inverse. On peut se dire que c'est comme ça, parce que si l'on manque presque tout un vendredi, que peut-on y faire ? Nous devons simplement réussir à passer un week-end vraiment positif et sans problèmes. À Imola, je pense que nous l'avons vécu, mais nous sommes toujours un peu imprévisibles, donc nous devons nous assurer que nous sommes plus fiables et que nous maîtrisons mieux les choses. Comme vous pouvez le voir, la voiture est rapide, j'en suis très heureux. Si nous étions lents et fiables, ce ne serait probablement pas une bonne chose non plus."

Interrogé par Motorsport.com sur ces problèmes à répétition, Christian Horner a réfuté les suggestions selon lesquelles la RB18 est particulièrement fragile et a expliqué que les problèmes de fiabilité de l'équipe étaient dus à des "petites choses" qui, selon lui, seront résolues.

"Je ne pense pas que la voiture soit particulièrement fragile. Je pense qu'il y a juste eu des petites choses que vous auriez normalement vues lors des essais de pré-saison et qui n'ont fait surface qu'au début du championnat", a déclaré le patron de Red Bull. "C'est frustrant mais, vous savez, nous travaillons en étroite collaboration avec [Honda] et ils nous apportent un grand soutien, donc je pense que nous allons les résoudre."