Ricciardo n'a pas les évolutions McLaren à Singapour

Charger le lecteur audio

Ce week-end, au Grand Prix de Singapour, la McLaren MCL36 dispose d'un nouveau package avec un plancher et des pontons évolués, mais une seule version en a été produite ; sans surprise, c'est Lando Norris qui en bénéficie. Devançant très nettement son coéquipier Daniel Ricciardo au championnat, l'Anglais bénéficie surtout de son statut de seul pilote qui restera dans l'écurie l'an prochain, lorsqu'il sera rejoint par Oscar Piastri.

Poussé vers la sortie par McLaren pour 2023, Ricciardo se retrouve donc privé de ces évolutions par la force des choses sur le Circuit de Marina Bay, mais ne trouve pas cela illogique. "Lando les a", confirme l'Australien. "Avec le temps et les ressources, nous finirons par les avoir tous les deux au Japon, mais ce week-end, ce n'est que lui."

"Et j'imagine que la question suivante est : pourquoi lui ? C'est principalement une question de développement et de direction à suivre pour 2023. Il sera là l'an prochain, pas moi, alors qu'il ait un week-end supplémentaire pour donner du feedback à l'équipe et lui montrer la voie à suivre pour l'an prochain, c'est ça la raison, en fin de compte."

"Ce week-end il a les évolutions, mais de ce que je sais, au Japon, j'aurai exactement les mêmes que lui. Je crois que ce sont nos dernières évolutions, alors je dirais qu'à partir du Japon, je m'attends à ce que nous ayons le même matériel jusqu'à la fin de l'année. S'il y a une pièce qui est tournée vers 2023, je présume sûrement qu'il l'aura. Mais ce week-end est probablement le seul où il y aura cette différence."

Ricciardo va-t-il être en difficulté à Singapour en l'absence de ces évolutions, lui qui peine déjà à se hisser au niveau de Norris à l'accoutumée ? L'octuple vainqueur en Grand Prix préfère voir le verre à moitié plein.

"En théorie, on veut les avoir, ne vous méprenez pas, mais ce n'est aussi simple que gagner une demi-seconde dès qu'on les met sur la voiture. J'ai tendance à espérer qu'elles seront plus rapides, car ce sera prometteur pour le Japon, mais on verra. La voiture va m'être familière ; je vais partir sur les chapeaux de roue, ce n'est pas une mauvaise chose. L'avenir nous dira ce qu'il en est", conclut-il.