Ricciardo sauve la 5e place : "J'avais un peu le feu aux fesses"

Renault F1 a marqué de gros points à Sotchi et fait une excellente opération au championnat constructeurs. Daniel Ricciardo et Esteban Ocon ont en effet confirmé l'excellent rythme affiché par leur monoplace tout au long du Grand Prix de Russie, même si l'Australien a finalement dû s'avouer vaincu devant la Racing Point de Sergio Pérez, qui a pris la quatrième place.

Après un très bon début de course, qui a même vu Ocon prendre l'avantage sur Ricciardo, l'écurie française aurait toutefois pu perdre quelques précieuses unités. Renault a demandé à Ocon de laisser passer son coéquipier pour qu'il tente de prendre le meilleur sur Sebastian Vettel plus rapidement – ce qu'il a fait – mais la manœuvre réalisée au virage 2 a provoqué un blocage de roue de Ricciardo, qui a ensuite touché le vibreur mais n'a pas respecté la note du directeur de course imposant dans un tel cas un passage derrière l'échappatoire. Il a donc été sanctionné d'une pénalité de cinq secondes, qu'il a réussi à effacer en prenant suffisamment d'avance sur Charles Leclerc.

"J'en prends l'entière responsabilité", assume Ricciardo. "J'ai bloqué les roues et je suis parti large, et je me suis dit que j'allais probablement prendre une pénalité pour ça. Alors quand Karel [son ingénieur de course] me l'a dit, je pense que je l'avais déjà accepté dans ma tête. La seule manière d'éliminer la pénalité était d'aller plus vite et de creuser un écart avec Leclerc derrière moi. Avec le recul, c'était plutôt bien, j'avais un peu le feu aux fesses et je m'y suis mis tout de suite. Je crois que c'était cool. J'étais fier de ne pas me laisser abattre. Nous avons vraiment fait une bonne course."

"Je dirais que la conclusion était bonne. Mais il y a clairement eu des secousses tout au long du parcours, littéralement ! Je pense que nous étions cinquièmes dans la hiérarchie, et c'est ce que nous avons obtenu. J'ai dû faire un peu de travail supplémentaire, mais ça va. Le départ était excellent encore une fois, la voiture est partie comme une fusée. Il y a beaucoup de points positifs. Il y a parfois eu quelques imperfections de ma part, mais je crois que je les ai éliminées moi-même."

Ocon dans le dur avec les pneus

Septième à l'arrivée, Esteban Ocon a brillé en début de course mais a beaucoup plus souffert que son coéquipier une fois les pneus durs chaussés. Son rythme prouve que son écurie a eu raison d'intimer une consigne afin d'optimiser le résultat, et le Français peut quant à lui se féliciter d'avoir résisté jusqu'au bout à un Daniil Kvyat qui a passé de très nombreux tours dans ses échappements.

"C’est un excellent résultat d’équipe, donc c’est bien dans l’ensemble", résume-t-il. "La voiture n’était plus la même lorsque nous avons chaussé les pneus durs. C’était un peu plus piégeux au volant et j’avais du mal avec l’adhérence et l’équilibre. Je n’étais tout simplement pas autant à l’aise qu’avec les tendres. Je suivais presque Max [Verstappen] en tendres en début de course, donc c’est quelque chose que nous devrons analyser. Plus de points étaient potentiellement à notre portée, mais nous sommes satisfaits du résultat et du déroulement de notre course. Nous savons que la monoplace est rapide et c’est de bon augure pour la suite. Nous allons dans la bonne direction, nous rattrapons ceux devant nous et c’est notre objectif au championnat constructeurs. Nous y parvenons !"