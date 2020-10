Il a manqué une minute à Ricciardo pour reprendre la piste

Deux semaines après leur premier podium commun, Daniel Ricciardo et Renault connaissent un début de week-end plus compliqué au Portugal. Alors que la R.S.20 s'est montrée redoutable lors des derniers Grands Prix, elle semble marquer un peu le pas à Portimão, faisant notamment preuve d'une certaine instabilité. Un comportement qu'a évoqué Esteban Ocon et dont a fait les frais son coéquipier, pourtant qualifié pour la Q3.

Malheureusement pour l'Australien, une sortie de piste à la fin de la Q2 l'a privé d'une participation à la dernière partie des qualifications, le cantonnant à la dixième place sur la grille de départ, juste devant son voisin de garage.

"Je suis parti en tête-à-queue ! Je ne sais pas", déplore Ricciardo au micro de Sky Sports. "Les voitures sont sensibles. Je devais doubler des voitures au ralenti. Elles étaient naturellement hors de la trajectoire, mais en prenant le virage et en freinant, ça dépend aussi d'où vient le vent. On dirait que j'ai perdu l'arrière d'un coup, il faut voir si quelque chose a provoqué ça. Mais c'est fait, et bien sûr c'est dommage."

Cette sortie de piste s'est soldée par un léger contact avec les protections, au niveau de l'aileron arrière. Si Ricciardo a pu regagner son stand, ses mécaniciens ont, eux, manqué de temps pour réparer rapidement les dégâts avant la fin de la Q3.

"L'équipe était en fait très proche de me renvoyer en piste pour la Q3", révèle-t-il. "Je pense qu'avec une minute de plus, nous étions en piste. C'est un peu dommage. Je les voyais travailler avec acharnement dans mes rétroviseurs, à essayer de faire en sorte que ça marche pour moi. C'est un peu comme les avoir laissés tomber, mais nous irons plus loin demain."

La Renault plus à l'aise en course ?

Dans la lutte pour la troisième place au championnat constructeurs, cette séance de qualifications n'est pas une bonne affaire pour Renault, devancé notamment par les deux McLaren. Néanmoins, Ricciardo espère pouvoir rectifier le tir sur les longs relais.

"J'ai l'impression qu'une fois installés dans le rythme, nous pouvons mieux placer la voiture", avance Ricciardo. "Nous avons eu un peu de mal ce week-end avec la performance sur un tour. L'asphalte est très glissant et du coup, tout le monde met le plus d'appui possible. Même si nous savons que nous avons progressé, cela reste notre point faible. Nous savons que beaucoup de voitures ont un package avec un meilleur appui aérodynamique que le nôtre, et je crois que c'est pour ça qu'ils arrivent à nous avoir sur un tour. Une fois la course lancée et les pneus en condition, ça devrait aller. Je suis prêt à y aller, pour terminer mieux que dixième et effacer l'erreur d'aujourd'hui."

Concédant un peu plus d'un dixième à Ricciardo, Ocon s'élancera 11e dimanche avec le même objectif de remonter dans la hiérarchie. Sur le plan des sensations, le Français confirme les dires de son coéquipier, avec une R.S.20 difficile à dompter dans l'exercice du tour rapide.



"On manque un petit peu de performance sur la voiture depuis le début du week-end, surtout sur le train arrière, on a du mal à exploiter les pneus pour avoir un bon grip sur un tour", résume-t-il au micro de Canal+. "On a essayé plusieurs choses en qualifs. Ce n'est pas simple. Il nous manquait un petit peu de performance aujourd'hui. Le tour n'était pas parfait non plus donc il nous en manquait un peu pour entrer en Q3."