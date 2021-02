Ricciardo ne va pas chez McLaren pour rigoler avec Norris

Carlos Sainz parti chez Ferrari, c'est Daniel Ricciardo qui a rejoint McLaren aux côtés de Lando Norris. Connu pour son sourire digne d'une publicité pour dentifrice, l'Australien auteur de sept victoires en Grand Prix va former avec le jeune Britannique un duo de pilotes particulièrement prompts à la plaisanterie. En témoigne cette conférence de presse au Grand Prix de Grande-Bretagne 2019 où le sujet de la moustache a été abordé, Ricciardo ne pouvant pas s'empêcher de glisser à l'oreille de Norris, alors âgé de 19 ans : "Tu as des poils pubiens ou pas encore ?". L'Anglais n'a pu retenir son fou rire.

Lando Norris, McLaren et Daniel Ricciardo, Renault F1 Team, rigolent en conférence de presse Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team et Lando Norris, McLaren, rigolent en conférence de presse Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Cependant, trop de boutades et autres farces peut donner l'impression d'un manque de sérieux. Ricciardo, lui, veut se montrer très clair. "C'est quelque chose que je veux répéter à tous les téléspectateurs, en particulier à tous les fans de McLaren : cela ne va pas être un spectacle humoristique", insiste-t-il au micro de Sky Sports. "J'y vais avec sérieux, j'y vais pour améliorer la voiture. Ma personnalité ne va pas changer, je prends du plaisir à faire ce que je fais… Mais je n'y vais certainement pas pour former un couple de mèmes [avec Norris], quelle que soit la manière dont c'est décrit de nos jours !"

Le son de cloche est similaire du côté de Lando Norris, qui a dû adapter son comportement en ligne pour se donner une apparence plus travailleuse. "Dans l'ensemble, je dirais que je suis beaucoup moins blagueur sur les réseaux sociaux", explique-t-il. "C'est principalement lié à ce que je décide de poster après une course. Quand je vivais une journée difficile [en 2019], je prenais toujours ça un peu comme une blague, ou du moins je le présentais comme une blague, avec certains commentaires sur les réseaux sociaux. Mais parfois [en 2020] je me suis contenté d'écrire 'dure journée au travail, on se tourne vers la prochaine'. C'est aussi simple que ça."

"Je fais exactement la même chose [qu'en 2019] : j'allais à l'usine, je travaillais sur la course suivante et j'essayais de comprendre ce qui s'était mal passé. Mais je postais une blague sur les réseaux sociaux. Les gens adorent ça mais se disent 'oh, il ne travaille pas du tout, c'est pour ça qu'il n'est pas assez performant, il est juste trop blagueur'. J'imagine que c'est la vie, c'est ainsi que fonctionnent les réseaux sociaux, c'est l'image que les gens brossent de moi."

Norris ne va néanmoins pas remettre en question sa personnalité pour autant. "Beaucoup de gens continuent de dire que je suis trop blagueur, que je ne travaille pas assez dur, etc. Mais au sein de l'équipe, les gens savent ce que je fais, et c'est tout ce qui compte pour moi – ainsi que ce que je sais de moi-même, combien je travaille dur, les choses comme ça. Je reste le même dans le paddock, je continue de dire ce que je dis, je continue de rire – les blagues me font rire parce qu'elles sont drôles. Je n'essaie pas d'être quelqu'un de faux, quelqu'un que je ne suis pas", conclut-il.

Propos recueillis par Luke Smith

