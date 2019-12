Ricciardo n'est pas optimiste pour faire plaisir à Renault

Même s'il s'attendait à une première saison difficile pour son arrivée chez Renault, Daniel Ricciardo n'avait sans doute pas misé sur une campagne aussi compliquée en 2019. Neuvième du championnat pilotes, l'Australien a vu sa nouvelle équipe échouer dans la quête de l'objectif initial, qui était de conforter la quatrième position acquise l'an passé au championnat constructeurs. Au lieu de ça, Renault a accumulé les déconvenues et fait preuve d'une irrégularité fatale à ses ambitions.

Recruté à prix d'or pour être le fer de lance du projet tricolore à moyen terme, Ricciardo n'a toutefois pas lâché et reste convaincu qu'une suite heureuse est possible. Rejeté hors des points dimanche dernier à l'arrivée du dernier Grand Prix, il a fait passer un message positif à l'équipe en s'exprimant par radio dans le tour d'honneur : "Merci tout le monde. Je le pense vraiment, nous progresserons l'année prochaine, énormément, je suis certain que nous le ferons. Alors allons-y."

Voir aussi : Photos - Ocon poursuit son adaptation à la Renault à Abu Dhabi

Avec un peu plus de recul, l'ex-pilote Red Bull a insisté sur la valeur de ces mots simples, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une phrase en l'air mais d'une véritable volonté de fédérer l'écurie française pour réussir la saison prochaine. "Pour le dire franchement, je ne suis pas vraiment un orateur", confie Ricciardo. "Je sais que j'aime beaucoup parler, mais je ne vais pas dire 'Nous ferons mieux l'année prochaine' si je ne pense pas que ce sera le cas. Je ne vais pas juste leur masser les épaules et leur dire ce qu'ils veulent entendre. Même me concernant, je sais que je ferai mieux, donc c'est une variable qui va changer en bien, je le sais."

Le développement a été le point noir pour Renault cette année, avec notamment une évolution aéro qui n'a pas donné satisfaction au mois de juin. Les travaux de rénovation de la soufflerie d'Enstone ont également pénalisé l'équipe au cœur de l'été, et permis à McLaren de prendre définitivement le large dans la lutte pour la quatrième place.

"Pour avoir parlé avec les gars de l'aéro et évoqué la philosophie avec laquelle nous avons conçu la voiture, et surtout l'avant de la voiture cette année, je pense qu'ils sont assez convaincus que ce n'était pas la meilleure façon de faire pour développer la monoplace par rapport aux autres équipes", confirme Ricciardo. "Nous pouvons changer ça et en tirer davantage avec les évolutions au fil de l'année. Nous n'avons pas vraiment réussi à le faire. Alors oui, je pense que nous en avons un peu sous le pied, et nous avons assurément les ressources et le budget pour le faire. En effet, c'est de l'optimisme."