Rodin et l'influence des écuries : "Comme si les fous géraient l'asile !"

Rodin n'est pas parvenu à faire aboutir son projet d'écurie de Formule 1, ce dernier ayant été rejeté par la FIA après analyse de son dossier très atypique. Les dix équipes actuelles ne sont pas particulièrement favorables à l'arrivée d'une onzième structure qui réduirait leurs revenus et ont affirmé leur position de manière publique – des déclarations qui restent en travers de la gorge de David Dicker, PDG de Rodin Cars.

Les Accords Concorde prévoient le paiement par toute nouvelle écurie d'une taxe anti-dilution de 200 M$ pour compenser la perte de revenus future des autres équipes (soit 20 M$ pour chacune d'entre elles), mais celles-ci souhaitent que ce chiffre soit porté à au moins 600 M$ dans les Accords Concorde qui vont être négociés et entreront en vigueur à partir de 2026. Le but : refléter la valeur accrue de la Formule 1 par rapport à la période où a été discuté et signé l'arrangement actuel.

Dicker, lui, n'est pas convaincu. "La taxe anti-dilution n'a aucun sens. Je ne veux pas chier sur les équipes, elles sont évidemment expertes en sport automobile, je ne suis pas sûr qu'elles le soient en finances", lance-t-il auprès de Motorsport.com. "La valeur d'une écurie n'a aucune incidence dans toute cette histoire de dilution, et l'idée qu'ajouter une équipe réduit la valeur des autres, c'est vraiment n'importe quoi. Ça n'arrivera pas. Pourquoi est-ce que ça arriverait ?"

"Le seul endroit où il y a le moindre risque de dilution, c'est la cagnotte des primes. Je crois savoir que cette cagnotte est de 900 M$. Cela fait 90 M$ par écurie. On ajoute une équipe, il faut 90 M$ de plus. Ce n'est pas 200 M$ ou 600 M$ ; tous ces commentaires sur la dilution ne sont simplement pas rationnels." Dicker omet de préciser que le manque à gagner représenterait, en partant d'une cagnotte de 900 M$, 82 M$ (1/11e du total), soit 8,2 M$ par écurie – mais par an. Cela se multiplierait à chaque saison comptant une onzième équipe.

La Rodin FZED

L'Australien fait d'ailleurs référence à la suggestion d'une taxe anti-dilution de 700 M$ faite par Zak Brown, pour 70 M$ par team. "L'autre jour, j'ai lu un article où Zak Brown [PDG de McLaren Racing, ndlr] était cité, disant : 'Selon mon plan, on aurait 70 M$, quelque chose comme ça, et ce serait super'. Cela n'a rien à voir avec le développement de la F1 ou le bien de la F1", assure Dicker.

"Il faut se rendre à l'évidence, les écuries étaient dans une situation financière catastrophique avant que Liberty mette en place le plafond budgétaire. Elles n'arrivaient pas à faire les choses d'une manière financièrement saine. Ce sont Liberty et la FIA qui les ont obligées à être prudentes financièrement."

"Désormais, la Formule 1 vaut vraiment de l'argent. Les écuries peuvent vraiment gagner de l'argent. Et elles font toutes comme si c'était leur idée, mais tout le monde sait que c'est complètement faux. Elles préféreraient dépenser, dépenser, dépenser, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent."

Il est clair que la réticence des teams a représenté un obstacle majeur au processus d'accession à la Formule 1 pour les différents candidats, et lorsque nous lui demandons s'il s'attendait à ce que les écuries actuelles s'opposent à une nouvelle équipe, Dicker répond : "Oh oui, bien sûr ! Vous savez, c'est un petit club qui ne veut pas de trouble-fêtes. En fait, ils veulent que rien ne change."

"Le simple fait que les écuries actuelles aient leur mot à dire sur l'arrivée d'une nouvelle équipe, c'est fou. C'est comme si les fous géraient l'asile. Les gens de Liberty, c'est à eux de décider, ça ne concerne pas du tout les écuries."

Propos recueillis par Jake Boxall-Legge