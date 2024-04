Après son crash, Russell veut un système automatisé pour neutraliser les GP

Après sa sortie de piste lors de l'avant-dernier tour du GP d'Australie, l'épave de la Mercedes de George Russell s'est retrouvée en plein milieu de la piste et le Britannique s'est alors égosillé à la radio pour demander que la course soit interrompue afin éviter d'être percuté par une autre voiture. Ce n'est qu'après le passage de Lance Stroll que la course a finalement été placée sous régime de Virtual Safety Car, ce qui a permis de ralentir le peloton et d'assurer sa sortie en toute sécurité. Le Canadien avait auparavant été averti à plusieurs reprises par son ingénieur de course de la présence d'un incident en piste à l'approche du très rapide virage 6.

Interrogé à Suzuka sur le sujet par Motorsport.com, qui lui a demandé s'il souhaitait la mise en place d'un nouveau système de sécurité pour éviter de telles situations à l'avenir, le pilote Mercedes a répondu : "C'était une position incroyablement désagréable. Vous êtes dans un virage sans visibilité, [où les voitures arrivent] à 250 km/h, en plein sur la trajectoire de course, avec la voiture à moitié à l'envers. [Je me] préparais à ce qu'une catastrophe se produise."

"Heureusement, il y avait 10 secondes d'écart derrière moi et je pense qu'il a fallu 10 ou 12 secondes avant que la voiture de sécurité virtuelle entre en action. Mais en l'espace de 10 secondes, vous pouvez avoir cinq, six, sept voitures si c'était au premier tour de la course et [j'aurais] probablement été percuté à plusieurs reprises, même avec le drapeau jaune. Nous avons déjà vu des incidents limites où une voiture revenait [sur la piste après un crash], comme Carlos [Sainz] en 2022 au Japon."

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Je pense que nous devons trouver un moyen pour que, si une voiture se trouve dans une zone dangereuse, [il puisse y avoir] une VSC automatisée immédiatement - dans la demi-seconde ou presque, parce que ces secondes comptent. Des vies sont en danger. Nous l'avons vu à Spa à de nombreuses reprises dans le passé, [avec] des voitures en aquaplaning. Je pense qu'il est temps, avec la technologie dont nous disposons, de prendre des mesures dans ce domaine."

La référence à Spa ramène bien entendu aux décès au cours de ces cinq dernières années d'Anthoine Hubert en F2 en 2019 et de Dilano van t' Hoff en FRECA en 2023. Selon les informations de Motorsport.com, le virage 6 du circuit de Melbourne est étudié de près par la FIA et devrait évoluer drastiquement à compter du GP d'Australie 2025.

Concernant le souhait de Russell de mise en place d'un système automatisé, la fédération estime pour sa part que les procédures en place ont fonctionné comme prévu dans le cas de Melbourne. Un indicateur de drapeau jaune a été déclenché sur le volant 1,2 seconde après que Russell a percuté la barrière, avant un passage à un double drapeau jaune (également montré physiquement par les commissaires) 5,7 secondes après le début de l'accident. Huit secondes après, la zone en elle-même a été placée sous double drapeau jaune, un signal sonore étant alors transmis aux pilotes en plus de l'affichage au volant.

Concernant la Virtual Safety Car, il a été suggéré que son affichage sur les écrans TV ait pu arriver en retard par rapport au véritable moment de son déploiement.