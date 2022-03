Russell : Même optimisée, la Mercedes est encore à une demi-seconde

Charger le lecteur audio

Même si on l'appelle "Mister Saturday" pour ses prouesses en qualifications, George Russell n'a rien pu faire pour pallier le manque de performance de sa Mercedes ce samedi à Bahreïn. Le Britannique s'est contenté d'une neuvième place décevante en Q3, à plus d'une seconde et demie du poleman Charles Leclerc, mais il n'est pas déçu pour autant.

"Je pense que la performance globale est respectable", a-t-il indiqué. "Je n'ai pas été performant quand ça comptait mais je sais que quand tout s'aligne, comme en Q2 où les sensations étaient plutôt bonnes, je suis en confiance et à l'aise. J'ai foi en moi, je peux faire le travail et l'équipe peut faire le travail. Je pense que tout s'est bien passé et, surtout, Lewis et moi avons bien travaillé ensemble. Nous poussons vraiment dans la même direction et nous nous motivons l'un l'autre. Nous comprenons que la compétition n'est pas entre nous, nous devons travailler aussi dur que possible pour combler l'écart."

Le marsouinage reste encore un gros point noir pour Mercedes, qui a cherché une solution à ces oscillations en ligne droite tout au long des essais hivernaux. L'équipe allemande a déjà modifié son plancher et y a installé des renforts métalliques pour limiter le marsouinage au maximum, cependant toutes les modifications effectuées n'ont pas été probantes.

Ainsi, il est arrivé que Mercedes fasse un pas en avant puis recule immédiatement. Mais Russell assure que la marque à l'étoile continue de remonter la pente, en témoigne l'écart avec les leaders. Certes, lui et Lewis Hamilton n'ont pas pu jouer le meilleur temps mais, il y a quelques jours à peine, ces derniers n'auraient probablement pas pu viser la Q3 !

"Nous avons des indications mais, pour être honnête, nous devons essayer des choses pour pouvoir apprendre", a poursuivi Russell. "Si nous avions vraiment compris [le problème], nous aurions trouvé une solution immédiatement. Donc je ne dirais pas que nous tâtonnons mais il est certain que nous devons tester les choses pour voir si elles ont un effet positif ou négatif, et partir dans une certaine direction ou non."

"Nous avons essayé des choses qui ont aggravé la situation et essayé des choses qui l'ont améliorée mais nous arrivons quand même à cette limite très rapidement. Il est arrivé que nous pensions avoir trouvé quelque chose mais que, pour quelques millimètres, nous revenions au même stade. Nous avons fait des progrès et je pense que nous avons vraiment réduit l'écart avec les leaders parce que si nous optimisons tout aujourd'hui, nous avons probablement une demi-seconde de retard alors que nous étions à plus d'une seconde la semaine dernière. Je pense donc que nous avons réduit l'écart mais nous ne sommes pas encore là où nous voulons être."