EL3 - Russell le plus rapide alors que la pluie s'invite à Silverstone

Vendredi, McLaren s'est démarquée sur le tracé de Silverstone en plaçant ses deux monoplaces dans le top 3 lors des deux premières séances d'essais libres. Lando Norris s'est montré le plus rapide en dominant les deux séances et en signant le meilleur chrono de la journée en 1'26''549. La pluie a légèrement fait son apparition hier et devrait être présente pour le reste du week-end.

Drapeau rouge après la sortie de piste de Gasly

Avec des températures atteignant seulement les 11°C, c'est sur une piste humide que la Haas de Kévin Magnussen s'est élancée sur le tracé britannique, équipée de pneus intermédiaires, comme toutes les autres monoplaces du plateau. Max Verstappen a été le premier à se faire surprendre en partant en tête-à-queue à l'entrée du virage de Luffield, sans conséquences pour le pilote Néerlandais.

Le premier drapeau jaune a été agité après huit minutes de séance dans le secteur 3, transformé en drapeau rouge après la sortie de piste de Pierre Gasly dans le virage 16. L'Alpine, immobilisée dans les graviers et qui ne reprendra pas la piste de la séance, a été évacuée alors que le chronomètre de la séance continuait de tourner. Dans ces premières minutes, c'est Yuki Tsunoda qui dominait la feuille des temps en 1'47''080.

Hamilton le plus rapide à la mi-séance

Quand le feu est repassé au vert quelques minutes plus tard, il restait 45 minutes de séance tandis qu'une enquête a été ouverte concernant Daniel Ricciardo qui a zigzagué dans la voie des stands pour maintenir ses pneus en température. Les pilotes se sont relancés, Norris prenant le meilleur temps en 1'43''697 avant de voir Yuki Tsunoda puis Charles Leclerc améliorer en 1'40''852.

La pluie ayant cessé, la piste a commencé à sécher et donc à s'améliorer. Les chronos sont tombés tour après tour, changeant de main à plusieurs reprises entre Verstappen, Hamilton et Leclerc. Mais c'est le septuple Champion du monde qui pointait en haut de la feuille des temps à la mi-séance avec un passage en 1'38''065.

Ça a continué à accélérer avec le meilleur temps de George Russell en 1'37''529. Norris, pilote le plus rapide depuis le début du week-end, est remonté au troisième rang derrière les deux Mercedes, plaçant les trois pilotes britanniques de la grille au trois premières places.

Le rythme a ensuite diminué, tout comme la présence en piste. Le classement est donc resté figé pendant une bonne partie de la séance. La pluie a refait son apparition sur quelques parties du circuit, sans vraiment changer la tendance. Cependant, les chronos n'ont pas été améliorés et c'est donc George Russell qui a signé le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres. Il devance ses deux compatriotes, Lewis Hamilton et Lando Norris.

GP de Grande-Bretagne - Essais Libres 3