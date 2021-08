Russell ne fera "rien de stupide" face aux F1 plus rapides

George Russell a failli décrocher la pole pour Williams après s'être hissé provisoirement en tête de la Q3 dans les derniers instants des qualifications humides du Grand Prix de Belgique. Ses rivaux, dont le pilote Mercedes Lewis Hamilton, n'ont pas pu faire mieux, et seul le pilote Red Bull Max Verstappen a finalement réussi le déloger.

Le résultat de Russell a égalé sa meilleure place sur une grille de départ en F1, mais il s'agit de son meilleur résultat pour le compte de Williams, sa première apparition en première ligne ayant eu lieu chez Mercedes lorsqu'il a remplacé Hamilton, touché par le COVID-19, au GP de Sakhir 2020.

Le Britannique a déclaré que sa Williams, qui est en moyenne la huitième voiture la plus rapide sur l'ensemble des épreuves disputées jusqu'à présent dans la saison 2021, "était vraiment au top dans ces conditions humides", mais il a ajouté que son équipe et lui devaient "évidemment être réalistes" quant à ce qu'ils peuvent réaliser lors de la course, même si la piste de Spa sera à nouveau humide.

"Nous avons des voitures incroyablement rapides derrière nous, mais si les conditions restent les mêmes, nous avons une monoplace qui est probablement assez rapide pour être dans le top 10 à la régulière", a déclaré Russell après les qualifications. "Mais si nous partons de la première ligne, il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas essayer de conserver cette position pendant la majorité de la course."

"Mais, vous savez, je ne pense pas faire quelque chose de stupide avec les voitures autour de moi qui vont clairement être plus rapides que nous. [Cependant,] il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas finir, si les conditions sont comme ça, dans le top 5, et tout simplement maximiser [cette position]. Les points sont un minimum absolu."

Russell a également expliqué comment il avait travaillé pour déployer au mieux l'énergie électrique de son moteur Mercedes lors de sa dernière tentative en Q3, après avoir initialement réalisé un tour de préparation pour mettre ses pneus intermédiaires dans leur plage de température de fonctionnement optimale. "C'est vraiment difficile sur ce long circuit parce que nous avons évidemment le même mode moteur mais le déploiement de la batterie est assez différent."

"Et vous voulez donner tout ce que vous avez sur ce seul tour, donc je savais que ce serait sur le dernier tour. J'ai attaqué [dans le tour de préparation] mais je n'ai pas déployé ma batterie, et j'ai tout gardé pour le dernier tour, parce que c'est assez puissant ici."