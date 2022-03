Le rythme de la Williams surprend Horner

Charger le lecteur audio

C'est le jeu des essais hivernaux : alors que quelques jours nous séparent désormais des premiers tours de roue compétitifs de la saison 2022, d'aucuns tentent de décrypter la hiérarchie en s'appuyant à la fois sur les données disponibles issues des tests de Barcelone et de Sakhir, mais également sur les impressions laissées par les monoplaces en piste. Et chez les écuries de pointe, l'autre jeu est de publiquement se retirer le plus de pression possible en se délestant du statut de favori pour le laisser à d'autres.

Alors que, des trois structures les plus en vue que sont Ferrari, Red Bull et Mercedes, la dernière semble être la plus en difficulté avec le comportement de sa F1, Christian Horner se veut pour sa part prudent sur le sujet, rappelant sur F1 TV l'avant-saison 2021 : "Nous étions assez heureux à la même époque l'année dernière, puis Mercedes est revenu à la première course et l'a gagnée, et a été très compétitif. Cela montre simplement que les essais sont des essais. Il n'y a pas de points pour les six jours d'essais, ils commenceront [à être distribués] dans une semaine."

"Et je pense que, surtout avec ces nouvelles règles, c'est très, très difficile à prévoir. Il n'y a pas eu beaucoup de longs runs, pas beaucoup de distances de course effectuées, et nous avons vu certaines équipes en difficulté avec les freins et d'autres choses. Et ce sont toutes des choses qui, avec ces nouvelles voitures, vont être un facteur."

Et justement, en ce qui concerne les longs relais, outre les potentiels concurrents directs, le directeur de Red Bull a tenu à mettre l'accent sur une écurie qui a bien moins attiré la lumière, à savoir Williams. "Je pense qu'une constante est que chaque fois que la Ferrari est en piste, elle est compétitive. Je pense que la McLaren, quand elle roule, est compétitive. Mercedes, je pense qu'ils n'ont pas encore dévoilé leur jeu. La voiture semble évidemment un peu difficile à piloter. Mais il y a aussi des surprises comme la Williams, qui sur les longs runs semble assez compétitive. Donc la forme est impossible à prédire."

La FW44 a globalement connu des essais studieux, hormis la coûteuse avant-dernière journée, où un problème qualifié de "mineur" sur les freins arrière a conduit à un incendie et obligé l'équipe à renoncer à la journée complète, après seulement 60 km parcourus. Sans cela, et même avec une journée partiellement perturbée, Williams aurait été en lice pour être la troisième structure ayant accumulé le plus de kilomètres, après Ferrari et Mercedes.

"On va sûrement voir les Ferrari devant cette saison"

Pierre Gasly, en discussion avec Carlos Sainz et Lewis Hamilton à Bahreïn

Interrogé sur la hiérarchie par Canal+, notamment au regard de sa propre équipe AlphaTauri, Pierre Gasly avait pour sa part dressé un tableau globalement similaire à celui de 2021, à l'exception de Ferrari : "On sait que ça va être difficile de gagner le championnat [rires], ça on le sait, malheureusement", a-t-il d'abord plaisanté. "Après, je pense qu'on ne sera pas en fond de grille non plus."

"Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a Ferrari, Mercedes et Red Bull aux avant-postes – c'est toujours compliqué [concernant l'ordre exact] parce que Red Bull et Mercedes cachent leur jeu, mais en tout cas je pense que ça va être une bagarre assez serrée, on va sûrement voir les Ferrari devant cette saison – et McLaren un petit peu derrière. Et je pense que nous, il y a tout un groupe entre Aston Martin, Alpine et nous, un peu pareil que la saison dernière. Mais j'espère que cette saison, on va pouvoir avoir le dessus sur eux."