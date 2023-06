Sainz veut décider de son avenir en F1 avant 2024

Le contrat actuel qui lie Carlos Sainz à la Scuderia Ferrari arrivera à son terme fin 2024 et le pilote espagnol a bon espoir de poursuivre l'aventure avec le Cheval Cabré. Bien que le temps pour convenir d'une prolongation ne soit pas compté, la saison 2023 ayant débuté il y a quelques mois à peine, Sainz souhaite régler l'affaire le plus rapidement possible.

Comme l'a expliqué le #55, l'incertitude concernant son avenir professionnel est source de problèmes. "Je ne vais pas mentir, je n'aime pas entrer dans ma dernière année de contrat sans vraiment savoir où je roulerai l'année d'après", a-t-il confié à Motorsport.com. "Je suis passé par là avec Red Bull et Renault, ce n'est pas idéal en tant qu'athlète et en tant que pilote. Ce n'est tout simplement pas bon. C'est pourquoi j'ai choisi cet hiver pour essayer de décider de mon avenir."

"Ma priorité, et mon objectif principal, est de gagner un jour avec Ferrari. Et je pense que je l'ai dit clairement très, très souvent. C'est pourquoi je leur donnerai ma priorité cet hiver. Si ce n'est pas le cas, il sera temps de regarder ailleurs. Mais c'est ma priorité et c'est ce que je veux régler cet hiver."

Après une saison 2021 faite de plusieurs podiums, Sainz a décroché, à l'aide d'une voiture bien née, ses premières pole positions et victoire l'année suivante. Les problèmes de fiabilité et la montée en puissance de Red Bull a toutefois exclu la Scuderia de la course au titre et celle-ci est alors entrée dans un processus de réorganisation, lancé par le recrutement de Frédéric Vasseur à la direction.

Huit Grands Prix après le début de mandat du Français, Ferrari siège à la quatrième place du championnat constructeurs 2023, avec des performances moins brillantes qu'en 2022. Mais pas de quoi décourager Sainz, qui se satisfait de la nouvelle organisation à Maranello.

"Je pense que l'équipe est dans un bon état", a-t-il déclaré. "Nous sommes encore en train de vivre des changements en interne, comme vous l'avez vu depuis l'arrivée de Fred [Vasseur]. Il y a eu quelques changements ici et là et nous sommes en train de nous réorganiser."

"Mais avec la façon dont l'usine travaille en association avec l'équipe de course, je pense qu'elle est en bonne position. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il y ait un manque de compréhension au sein de l'équipe. Cela ne m'inquiète pas. Elle se concentre vraiment sur la compréhension de la solution miracle, à savoir pourquoi nous sommes lents en course. Une fois que nous aurons compris cela, tout sera beaucoup plus facile pour tout le monde."

Audi : Sainz dénonce le "putaclic"

La monoplace de de présentation d'Audi F1

La saison 2026 de Formule 1 verra l'arrivée du nom Audi en Formule 1, qui sera à la fois responsable d'un programme moteur et d'une écurie. Les candidats aux deux baquets de titulaire ne sont pour l'heure pas connus, même si plusieurs rumeurs ont évoqué le recrutement de Sainz.

Pour Motorsport.com, l'Espagnol les a démenties, aucune discussion avec la marque aux quatre anneaux n'ayant eu lieu. "Honnêtement, je pense qu'il y a des semaines en F1 où il n'y a rien à dire", a-t-il déclaré. "Je ne sais pas si c'est du putaclic ou peut-être de petits journalistes qui essaient d'écrire un article pour gagner en notoriété et faire en sorte que leur petite page ait plus de succès en disant : 'J'ai été le premier à dire que Carlos irait chez Audi en 2026'."

"Je pense honnêtement que c'est lié à ça parce que je ne comprends pas d'où viennent les rumeurs. Ça ne veut pas dire que j'irai ou que je n'irai pas, c'est impossible à dire. Mais je sais que pour l'instant, je ne parle avec personne d'autre que Ferrari."

Avec Jonathan Noble

