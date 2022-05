Sainz et Norris changent de châssis à Barcelone

Charger le lecteur audio

Deux pilotes continueront le week-end avec un châssis neuf au Grand Prix d'Espagne à compter de ce samedi. Si pour Lando Norris ce changement était prévisible compte tenu des dégâts engendrés par les vibreurs sur sa McLaren lors de la deuxième séance d'essais libres hier, c'est plus inattendu pour Carlos Sainz.

Ferrari a fait savoir ce samedi matin qu'un problème lié au système de carburant sur la monoplace de l'Espagnol avait contraint l'équipe à changer le châssis à l'issue des deux séances de la veille. Un souci découvert à temps, alors que la journée du pilote de la Scuderia s'est plutôt bien passée avec le deuxième chrono en EL1 et le quatrième en EL2.

À ce stade du week-end, le changement de châssis n'a aucune incidence sportive puisqu'il n'est pas sanctionné. C'est en revanche le cas si cela se produit entre les qualifications et la course, puisque les monoplaces sont alors sous régime de parc fermé.

Ferrari fait partie des nombreuses écuries ayant introduit des évolutions pour ce retour en Europe, à Barcelone, et Carlos Sainz dit avoir décelé un "potentiel" grâce à ces nouveautés alors que l'écurie de Maranello cherche à reprendre la main face à Red Bull, qui a remporté les deux derniers Grands Prix.

"Nous avons constaté des changements dans le comportement de la voiture et c'est une bonne chose lorsque l'on apporte des évolutions, car c'est ce que l'on veut voir", confirme le pilote espagnol, actuellement distancé par son coéquipier Charles Leclerc au championnat. "Alors oui, je suis content de voir qu'elles fonctionnent et qu'elles sont performantes. Dans le même temps, je pense que nous n'avons pas franchi les bonnes étapes lors des EL2 et ça nous a rendus un peu plus lents. Nous savons peut-être dans quelle direction ne pas aller, et nous devons revenir au feeling que j'avais en EL1 et qui était meilleur."

Auteur du meilleur chrono de la deuxième séance, Charles Leclerc s'est quant à lui plaint du rythme de la F1-75 sur les longs relais, et d'une forte dégradation des pneus dans ces conditions. Le Monégasque espère "trouver un peu de rythme" pour ce samedi car "pour le moment, nous ne sommes pas forts en rythme de course".