"Désespéré" et sous pression, Mercedes a évité le fiasco à Silverstone

En arrivant à Silverstone, théâtre de la dixième manche de la saison, Mercedes était exsangue. Cela faisait cinq courses que l'équipe basée à Brackley n'avait plus remporté de course, une série noire inédite depuis le début de sa domination en F1, en 2014, et Red Bull prenait une certaine avance au classement général. Pour endiguer la situation et ne pas tomber en crise, l'équipe allemande avait par conséquent apporté de nouvelles pièces sur sa monoplace.

Mercedes était doublement sous pression au Grand Prix de Grande-Bretagne. D'une part, les évolutions se devaient de fonctionner, et de l'autre, il fallait renverser la vapeur et se replacer fermement dans la lutte pour le titre. Ces tâches n'ont pas été des plus aisées mais les deux objectifs ont été remplis : Lewis Hamilton a remporté la course malgré un accident controversé avec Max Verstappen et l'écurie est revenue à quatre points de son adversaire.

Et comme l'a révélé Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie de piste de la marque à l'étoile, l'échec ne faisait absolument pas partie du plan de route. "Pour nous, le plus important était le fait d'apporter une mise à jour sur un circuit qui, historiquement, convenait très bien à notre voiture et à Lewis", a-t-il expliqué. "La partie qui était assez effrayante, c'était qu'en cas de contre-performance, nous aurions dû nous remettre longtemps et durement en question."

"Nous devions nous assurer que l'écart ne se creuserait pas davantage. Nous étions absolument désespérés à l'idée de ne pas voir la voiture et l'équipe performer. C'est donc extrêmement rassurant d'avoir pu démontrer que nous étions toujours dans le match pour le titre mondial."

Les améliorations de Mercedes à Silverstone étaient assez importantes, avec des modifications sur les déflecteurs et le fond plat. James Allison, directeur technique en chef, a estimé que le rythme ayant permis à Hamilton d'être le plus rapide en qualifications a montré que les évolutions fonctionnaient.

"Le package d'évolutions a bien marché, nous avons clairement vu une amélioration de nos performances et nous en étions très heureux", a-t-il lancé. "Par rapport au peloton, nous avons progressé, nous avons été en mesure de rattraper Red Bull et nous avons pu mener un week-end plus compétitif."

"Donc, nous sommes rentrés chez nous en étant assez satisfaits de la mise à jour. Y en aura-t-il d'autres à l'avenir ? Peut-être, mais dans le cadre de l'effort principal de notre programme de développement, il s'agissait du dernier gros package de l'année. Il y aura quelques ajustements çà et là afin d'apporter de la performance sans nous distraire du développement de la voiture de l'année prochaine."