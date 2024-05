Stake F1 apportera des évolutions "importantes" à Imola

Après six courses dans cette saison 2024, Stake F1 n'a toujours pas réussi à débloquer son compteur de points. L'écurie suisse est la seule seule avec Williams à n'avoir jamais fini dans le top 10, puisque les deux autres teams du milieu de grille, VCARB et Alpine, y sont parvenus.

Si Zhou Guanyu et Valtteri Bottas ont pu quelques fois montrer un certain rythme en course, des problèmes aux arrêts au stand, liés aux nouveaux équipements défectueux introduits au cours de l'hiver, n'ont fait qu'entraver leurs Grands Prix, les condamnant souvent aux dernières positions du classement.

Des soucis au niveau des écrous de roue, qui se croisent lors des pitstops, persistent depuis les premières courses. En Australie, Stake avait arrêté la voiture de Bottas pendant une trentaine de secondes et avait même laissé s'échapper un écrou dans la pitlane, ce qui avait valu à l'écurie une amende de la part de la FIA.

Malgré la frustration, le pilote finlandais a révélé que l'équipe s'était excusée pour ces problèmes, ajoutant qu'ils se trouvaient tous "dans le même bateau" : "JJ'étais déçu, mais toute l'équipe l'était, car ce genre de choses ne devrait pas arriver. On prend vraiment ça au sérieux et c'est actuellement une priorité de le régler."

Arrêt au stand de Valtteri Bottas en Australie. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Bien que l'équipe ait échappé aux arrêts cauchemardesques à Miami, les deux monoplaces étaient loin du rythme de leurs concurrentes, même après que la voiture de sécurité a permis à Zhou de chausser des gommes tendres pour la fin de course.

"Je pense que la stratégie de chausser des pneus soft était la bonne, nous n'avons pas eu de dégradation des pneus", déclare Alessandro Alunni Bravi, directeur de Stake F1. "[Zhou] a pu réaliser son tour le plus rapide à la fin. Mais nous avons lutté pendant la majeure partie de la course derrière [Alexander] Albon qui avait le DRS et qui bénéficiait d'une meilleure vitesse de pointe que nous."

"Nous avons donc tout essayé en termes de stratégie, de pneus, mais cela n'a pas payé. Encore une fois, nous devons apporter des améliorations, nous devons faire un pas de plus vers la performance, parce que ce qui a été fait jusqu'à présent n'est pas suffisant."



Le directeur luxembourgeois a annoncé que des évolutions seraient apportées au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Celles-ci devraient couvrir l'ensemble des problèmes de Stake, au niveau du rythme de course mais également des arrêts au stand.

"Nous aurons d'importantes améliorations à Imola", assure Alunni Bravi. "Pas seulement en ce qui concerne les arrêts au stand, car nous aurons toutes les nouvelles pièces pour résoudre ce problème. Mais nous aurons également des améliorations importantes [sur la monoplace] à Imola. Je pense donc que cela déterminera les trois ou quatre prochaines courses et la possibilité pour nous de marquer des points ou non."